À 4 heures ce dimanche 5 février 2017 Carlos se trouvait à 435 km au nord-nord-est de La Réunion. Il s'est renforcé et a atteint le stade de forte tempête tropicale. Il se déplace à la vitesse de 7 km/h le long d'une trajectoire sud-est qui le rapproche de l'île. Fortement arrosée, notamment dans l'ouest, depuis ce samedi, La Réunion est toujours est toujours en pré-alerte cyclonique

Qualifié par les météorologues de "système compact", Carlos génère des vents soufflant en rafales à plus de 130 km/h. Le système devrait conserver son statut de forte tempête jusqu'à lundi où les "conditions de vent en altitude deviendraient défavorables. Ce qui laisse espérer une tendance à l'affaiblissement avant que le phénomène ne passe au plus près de l'île" note Météo France.

Selon ces prévisions, Carlos n'atteindra donc pas le rang de cyclone, - contrairement à ce que craignaient les météorologues samedi - , et c'est au stade de tempête modérée qu'il passera au plus près des terres réunionnaises ce mardi. "Mais l'environnement du météore est complexe et tout cela reste à confirmer..." souligne Météo France



