La pluie est évidemment au rendez-vous de ce dimanche 5 février 2017. La tempête tropicale modérée Carlos arrose largement les régions de l'Ouest. Les températures sont élevées, allant de 28 à 32 degrés sur le littoral et jusqu'à 26 dans les cirques.

Au lever du jour, les nuages sont nombreux sur l'Est et s'accompagnent de fréquentes averses parfois soutenues. Ces ondées persistent un moment en matinée avant de disparaître.



Partout ailleurs, les nuages se développent tranquillement en matinée. A la mi-journée, de belles averses se déclenchent de nouveau et arrosent copieusement les plaines, le volcan et les hauts de l'Ouest. Des débordements vers le littoral sont envisagés.



En seconde partie d'après-midi, des nuages élevés gagnent l'île à l'avant du système tropical et les averses s'estompent.



Les températures maximales atteignent 28 à 32°C sur le littoral, 15°C au Volcan et 24 à 26°C dans les cirques.



Le vent d'Est est modéré avec des rafales à 70 km/h sur le Sud sauvage et la côte Nord. Temporairement, le vent de Nord-Est souffle en Baie de la Possession avec des pointes à 60km/h.



La mer devient agitée à forte au vent. A l'avant du système dépressionnaire tropical, la houle de Nord-Est se renforce l'après-midi pour atteindre les 2m essentiellement sur la côte Nord de l'île.