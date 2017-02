La Réunion est en alerte pré-cyclonique depuis ce vendredi 3 février 2017. La forte tempête tropicale se rapproche de nos côtes et devrait être au plus près de La Réunion ce mardi. A 7h00 ce dimanche matin, Carlos était à 420km des côtes réunionnaises par les points 17.3 sud et 56.8 est. La tempête se déplace à la vitesse de 7 km/h direction Sud-Est. Ci-après, l'évolution de la situation en temps réel.

9h15 - La Réunion était toujours en pré-alerte cyclonique, pensez à faire des réserves d'eau et de vivre.

(Supermarché de l'Est ce samedi soir)

05/02/2017 à 05h42 Fin de la vigilance crue sur les bassins versants de l'Est #LaReunion.

8h34 - Informations routières : pour l'heure, aucun radier du Nord ou de l'Est n'a été déclaré comme submergé, selon les informations de la direction régionale des routes. Seul un accident matériel a été constaté à Saint-Leu ce dimanche matin, aux alentours de 6h00.

La route du littoral est basculée côté mer entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe. La situation ne devrait pas évoluer de tout le week-end.

8h30 - Perturbations du réseau d'eau : à Saint-Benoit, les secteurs Olympe - Abondance - Rivière des Roches - Bourbier - Centre-Ville Rive Gauche sont concernés par une eau dégradée.

Même chose pour les secteurs de Montée Sano - Terrain Elisa - Espérance - Beaufonds - Mère Canal - Espérance les Hauts - Piton Cailloux et Route de Beaumont sur la commune de Sainte-Marie.

A 7h00 ce dimanche 5 février 2017, la forte tempête tropicale Carlos se trouvait à 420 km des côtes réunionnaises, au nord-nord-est de La Réunion par les points 17.3 sud et 56.8 est. Le système s'est renforcé et a atteint le stade de forte tempête tropicale dans la nuit de samedi à dimanche. Il se déplace à la vitesse de 7 km/h le long d'une trajectoire sud-est qui le rapproche de l'île. Fortement arrosée, notamment dans l'ouest, depuis ce samedi, La Réunion est toujours est toujours en pré-alerte cyclonique.

Selon ces prévisions, Carlos n'atteindra donc pas le rang de cyclone, - contrairement à ce que craignaient les météorologues samedi - , et c'est au stade de tempête modérée qu'il passera au plus près des terres réunionnaises ce mardi. "Mais l'environnement du météore est complexe et tout cela reste à confirmer..." souligne Météo France.

