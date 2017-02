Thierry Robert a annoncé ce dimanche 5 février 2017 qu'il soutiendra Emmanuel Macron à la présidentielle pour "faire barrage à la droite et à Marine Le Pen". Interrogé par Réunion 1ere Télé, Le député-maire LPA de Saint-Leu a aussi précisé qu'il serait le délégué de ce candidat à La Réunion.

Proche de François Bayrou, Thierry Robert a déclaré, en substance, toujours se reconnaître dans les valeurs du MoDem, "mais là, il fallait prendre une décision,je l'ai fait" a-t-il indiqué. Le chef de file du MoDem, qui depuis le penelopegate exhorte François Fillon a renoncé à ête candidat, n'a toujours pas fait acte de candidature pour la présidentielle.

Ce mardi, le député-maire de Saint-Leu, avait aussi qu'il sera candidat à sa propre succession aux législatives de juin prochain dans la 7ème circonscription. S'il est élu il renoncera à son fauteuil de maire de Saint-Leu, conformément à la loi sur le cumul des mandats. C'est Bruno Domen, l'un de ses adjoints municipaux actuels, qui lui succèderait à ce poste jusqu'en 2020, date des prochaines municipales

Il avait ajouté ne pas encore avoir pris de "décision définitive" à propos du candidat qu'il soutiendra à la présidentielle, "même si des contacts ont été pris avec l'équipe d'Emmanuel Macron". Le responsable pour l'outre-mer de l'ancien ministre de François Hollande sera prochainement dans l'île et "je serai la première personne qu'il rencontrera" disait-il. "Cependant je n'ai pas fermement dit que je ferai Macron puisqu'on ne sait pas encore où on voit et que tout n'est pas clair" avait-il terminé.

Depuis, la clarté s'est faite et Thierry Robert "fera" pour Macron.

mb/www.ipreunion.com