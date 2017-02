Bonjour, voici les titres de l'actu du jour



- Carlos fait du surplace et se trouve toujours à 435 km de La Réunion

- Piton de la Fournaise : volkan i pèt mèm

- 9e congrès du PCR : Maurice Gironcel secrétaire général, Elie Hoarau président

- Football - Coupe d'Afrique - Cinquième titre pour le Cameroun qui bat l'Egypte 2-1

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Carlos arrive !

Bonjour, voici les titres de l'actu du jour



- Carlos fait du surplace et se trouve toujours à 435 km de La Réunion

- Piton de la Fournaise : volkan i pèt mèm

- 9e congrès du PCR : Maurice Gironcel secrétaire général, Elie Hoarau président

- Football - Coupe d'Afrique - Cinquième titre pour le Cameroun qui bat l'Egypte 2-1

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Carlos arrive !

Carlos fait du surplace et se trouve toujours à 435 km de La Réunion

La forte tempête tropicale Carlos a fait du surplace tout au long des dernières heures. À 4 heures ce lundi 6 février 2017, elle était toujours à 435 km au nord-nord-est de La Réunion. Elle se déplace à 4 km/h le long d'une trajectoire plein est qui l'éloigne légèrement de l'île. Le système qui se situait par les points 17.6 sud et 57.9 est, a tendance à s'affaiblir. C'est au stade de tempête modérée qu'il passerait au plus près de l'île ce mardi, indique Météo France. La Réunion est toujours en pré-alerte cyclonique et "un épisode de fortes pluies devraient se produire dès lundi soir" soulignent les météorologues. La route du littoral est toujours basculée sur ses deux voies côté mer

Piton de la Fournaise : volkan i pèt mèm

L'éruption du Piton de la Fournaise, débutée le 31 janvier dernier, est toujours en cours ce lundi 6 février 2017. Selon le dernier communiqué de l'Observatoire volcanologique, "Le trémor volcanique (indicateur de l'intensité éruptive en surface) se maintient à un niveau élevé comparable à celui observé en début d'éruption", alors que ce dimanche, le volcan gagnait en intensité

9e congrès du PCR : Maurice Gironcel secrétaire général, Elie Hoarau président

Le Parti communiste réunionnais organisait ce dimanche 5 février 2017 son 9e Congrès, tenu à Sainte-Suzanne. Près de 500 personnes étaient présentes, tandis que Maurice Gironcel reste secrétaire général élu. Elie Hoarau, "compagnon" de Paul Vergès, est président du PCR

Football - Coupe d'Afrique - Cinquième titre pour le Cameroun qui bat l'Egypte 2-1

Le Cameroun a remporté son cinquième titre de champion d'Afrique de football en battant 2 à 1 (0-1) l'Egypte, déjà sept fois vainqueur, en finale, dimanche, à Libreville. Les Camerounais, couronnés pour la dernière fois en 2002, ont marqué par l'intermédiaire de Nicolas Nkoulou (59e) et Vincent Aboubakar (88e), Mohamed Elneny (22e) ayant ouvert le score pour l'Egypte, de retour au plus haut niveau après avoir manqué les deux dernières éditions.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Carlos arrive !

Une nette dégradation du temps est prévu ce lundi 6 février 2017, en raison du rapprochement de la tempête tropicale intense Carlos. Le vent va s'intensifier, atteignant 70km/h dans le Sud. Les températures iront jusqu'à 30 degrés.