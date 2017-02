La forte tempête tropicale Carlos a fait du surplace tout au long des dernières heures. À 4 heures ce lundi 6 février 2017, elle était toujours à 435 km au nord-nord-est de La Réunion. Le système qui se situait par les points 17.6 sud et 57.9 est, a tendance à s'affaiblir. C'est au stade de tempête modérée qu'il passerait au plus près de l'île ce mardi, indique Météo France. La Réunion est toujours en pré-alerte cyclonique et "un épisode de fortes pluies devraient se produire dès lundi soir" soulignent les météorologues. La route du littoral est toujours basculée sur ses deux voies côté mer

Carlos génère des vents soufflant à 110 km/h en moyenne et 140 km/h en rafales, mais ce sont surtout des pluies que transporte le système. Dès précipitations intermittentes, parfois fortes, ont d'ailleurs commencé à s'abattre sur certains secteurs de La Réunion dès samedi.

La tendance se poursuit ce lundi matin où La Réunion "est partagée en deux. Sur toute la région ouest, de belles éclaircies persistent tandis que des averses localement modérées se produisent à l'est d'une ligne Le Port – Sainte-Rose" souligne Météo France. De fait, une bonne partie de l'est, Saint-Benopit et Sainte-Rose notamment, est copieusement arrosée deuis tôt ce lundi matin.

Le temps va encore se dégrader au cours de l'après-midi surtout sur les régions nord et est. Les pluies devraient s'intensifier progressivement et se poursuivre au cours de la nuit de lundi à mardi "en devenant abondantes sur de nombreuses régions. Seule la région sud-ouest de l'île est la plus épargnée" prévoient les météorologistes.

#TempeteCarlos. Quel temps dans les prochaines heures #MeteoReunion répond pic.twitter.com/cD9XOHErJL — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 5 février 2017

Le vent devrait lui aussi se renforcer progressivement. Les rafales atteindront 60 à 70 km/h sur le sud sauvage et la région Nord. Il soufflera aussi de Saint-Pierre à l'Etang Salé. Une houle de secteur Nord avoisinant les 2,50 mètres est prévue.

La plus grande prudence est recommandée à la population. Les randonnées et les sorties en mer sont formellement déconseillées.

A noter que l'île Maurice est déjà complètement arrosée par les bandes nuageuses de Carlos

mb/www.ipreunion.com