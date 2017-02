Une nette dégradation du temps est prévu ce lundi 6 février 2017, en raison du rapprochement de la tempête tropicale intense Carlos. Le vent va s'intensifier, atteignant 70km/h dans le Sud. Les températures iront jusqu'à 30 degrés. Ci-après, le bulletin de Météo-France.

Une nette dégradation du temps est prévu ce lundi 6 février 2017, en raison du rapprochement de la tempête tropicale intense Carlos. Le vent va s'intensifier, atteignant 70km/h dans le Sud. Les températures iront jusqu'à 30 degrés. Ci-après, le bulletin de Météo-France.

La forte tempête Tropicale CARLOS continue de se rapprocher lentement de nos côtes. Une dégradation plus marquée est attendue à partir de lundi aprés midi.



Le département est partagé en 2 au cours de la matinée. Sur toute la région Ouest, de belles éclaircies persistent tandis que des averses localement modérées se produisent à l'Est d'une ligne Le Port - Sainte-Rose



Au cours de l'après-midi, les conditions météorologiques se dégradent surtout sur le Nord et l'Est de La Réunion. Les précipitations s'intensifient progressivement et se poursuivent au cours de la nuit suivante en devenant abondantes sur de nombreuses régions. Seule la région sud-ouest de l'île est la plus épargnée.



Le vent forcit progressivement. Les rafales atteignent 60 à 70 km/h sur le Sud Sauvage et la région Nord. Il pénètre aussi sur Saint-Pierre jusqu'à l'Etang-Salé.



Mer forte associée à une houle de secteur Nord avoisinant 2m à 2m50 et au renforcement du vent en fin de journée.