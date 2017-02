Considérée comme la plus grande au monde, l'orchidée tigre se plaît à La Réunion. Elle fleurit au jardin botanique Mascarin. Un spectacle impressionnant : les bulbes de cette fleur peuvent peser jusqu'à plusieurs kilos.

Non, ce n'est pas son coloris tacheté ni son odeur qui font sa spécifité. L'orchidée qui fleurit actuellement au jardin botanique Mascarin n'est ni plus, ni moins, que la plus grande au monde ! Baptisée "l'orchidée tigre", la fleur impressionnante peut atteindre jusqu'à 3 mètres de haut et compter jusqu'à 80 fleurs. Un spectacle impressionnant qui lui vaut son autre appellation : "Reine des Orchidées".

En plus d'être considérée comme la plus grande orchidée au monde, elle possède également des bulbes pouvant peser jusqu'à plusieurs kilos. À noter qu'à Londres, un spécimen de deux tonnes a été exposé en 1851 lors d'une exposition au Crystal Palace.

Les visiteurs sont invités à contempler et sentir cette fleur inédite du mardi au jeudi, à 14 heures, en compagnie d'un médiateur.