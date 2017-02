Voici les titres développés ce mardi 7 février 2017 :



Voici les titres développés ce mardi 7 février 2017 :



- Carlos aux portes de La Réunion

- Janvier 2017, un mois exceptionnellement sec

- Ça s'est passé un 7 février 2012 : Des manifestants anti FN accueillent Marine Le Pen

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Carlos fait tomber la pluie

Carlos aux portes de La Réunion

Carlos s'est encore rapproché de La Réunion cette nuit. À 4 heures ce mardi 7 février cette tempête tropicale modérée était à 210 km dans le nord-nord-est de l'île. Elle est située par les points 19.1 sud et 56.3 est. Le système continue de se déplacer à 14 km/h le long d'une trajectoire sud-ouest qui le rapproche lentement mais surement des terres réunionnaises. Son passage au plus près de l'île est prévu en fin de journée. Une vigilance fortes pluies est en cours. Le nord et l'est en particulier continuent d'être arrosée. La route du littoral est toujours basculée sur ses deux voies côté mer. Tous les établissements scolaires de l'île sont fermés

Janvier 2017, un mois exceptionnellement sec

Le mois de janvier 2017 a été particulièrement sec à La Réunion, indique le dernier résumé climatologique de Météo France. Avant le passage de Carlos, l'activité cyclonique était quasiment au point mort et les précipitations ont cruellement manqué sur l'île. Côté températures, elles sont restées fraîches pour la saison dans les hauts, mais plus élevées qu'à l'accoutumée dans les bas.

Ça s'est passé un 7 février 2012 : Des manifestants anti FN accueillent Marine Le Pen

Le 7 février 2012, la présidente du Front National vient en visite à La Réunion. Une venue qui a provoqué une vague d'indignation sur l'île, entre manifestations à l'aéroport et râlé-poussé dans un temple tamoul de Saint-Louis.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Carlos fait tomber la pluie

Ce mardi 7 février 2017, la tempête tropicale modérée Carlos est prévue de passer au plus près des côtes réunionnaises. Le météore aura principalement une influence pluvieuse. L'île devrait donc être bien arrosée tout au long de la journée.