Carlos s'est encore rapproché de La Réunion cette nuit. À 4 heures ce mardi 7 février cette tempête tropicale modérée était à 210 km dans le nord-nord-est de l'île. Elle est située par les points 19.1 sud et 56.3 est. Le système continue de se déplacer à 14 km/h le long d'une trajectoire sud-ouest qui le rapproche lentement mais surement des terres réunionnaises. Son passage au plus près de l'île est prévu en fin de journée. Une vigilance fortes pluies est en cours. Le nord et l'est en particulier continuent d'être arrosée. La route du littoral est toujours basculée sur ses deux voies côté mer. Tous les établissements scolaires de l'île sont fermés

4h05 : Météo France maintient la vigilance fortes pluies pour les régions nord, est et sud-est. "Cette nuit, des précipitations modérées ont touché principalement les régions du nord, est et sud-est. Il a plu aussi sur les régions ouest et sud-ouest dans une moindre mesure. Ces précipitations s'intensifient fortement en fin de matinée de mardi. De fortes pluies continuent de se produire l'après-midi et peuvent donner de bons cumuls et intéresser également les hauts des zones ouest et sud précise Météo France.

4h : Carlos est à 210 km dans le nord-nord-est de l'île. Il est située par les points 19.1 sud et 56.3 est. Le système continue de se déplacer à 14 km/h le long d'une trajectoire sud-ouest qui le rapproche lentement mais surement des terres réunionnaises

Ce qui va se passer dans la journée

"Si l'intensité modérée de ce phénomène implique qu'il n'y a pas de risque de conditions de vents cycloniques sur le département (c'est-à-dire rafales de vents supérieures à 150 km/h), La Réunion va tout de même subir l'influence du phénomène, avec un temps tempétueux" indique Météo France.

Comme c'est cas depuis lundi, la pluie est l'élément majeur de cette dégradation du temps. Il pleut d'ailleurs à verse depuis tôt ce mardi matin sur le nord et l'est de La Réunion. Le vent est toutefois à prendre en considération avec des rafales pouvant approcher les 100 km/h sur les régions nord et sud-est, atteignant les 120 Km/h sur les reliefs.

Les conditions météo vont encore empirer dans l'après-midi avec "des averses significatives et persistantes sur le nord et l'est" prévoient les météorologistes.

La pluie et le vent n'empêcheront pourtant pas les températures de grimper. Il fera de 27 à 30° en bord de mer, 17° au Volcan et de 23 à 26°C à l'intérieur des cirques. Côté mer, une houle de 2 à 2,5 mètres déferlera sur le littoral nord-est dans l'après-midi.

• La Réunion est en pré-alerte cyclonique

• Une vigilance fortes pluies est en cours dans les régions nord, est et sud-est

• Tous les établissements scolaires ainsi que les crèches, les structures d'accueil des enfants, les centres d'apprentissage de la CCIR et l'école de gestion et de commerce (EGC) sont fermés

• Les transports scolaires sont suspendus sur toute l'île

• L'Université n'est pas concernée par la fermetures des établissements scolaires et les cours sont assurés aux heures habituelles

• Air Mauritius, Air France et Corsair ont annulé et/ou reportés des vols. Les passagers doivent se rapprocher des compagnies pour plus de renseignements

• La vie économique se poursuit et toutes les entreprises fonctionnent normalement

• Les randonnées et les sorties en mer sont formellement déconseillées.

