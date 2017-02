Ce mardi 7 février 2017, la tempête tropicale modérée Carlos est prévue de passer au plus près des côtes réunionnaises. Le météore aura principalement une influence pluvieuse. L'île devrait donc être bien arrosée tout au long de la journée.

Si des rafales de vents cycloniques (supérieures à 150 km/h) ne sont pas attendues en raison de l'intensité modérée de ce phénomène, La Réunion devrait être sous la pluie au plus fort du passage de Carlos. Le ciel, déjà couvert le matin, devrait continuer à s'assombrir et à arroser l'île.

Le vent devrait quant à lui atteindre les 100 km/h sur les régions nord et sud-est, et jusqu'à 120 km/h sur les reliefs. Durant l'après-midi, les conditions météorologiques se dégradent davantage avec des averses significatives et persistantes sur le nord et l'est, indique Météo France.

Côté températures, la chaleur persiste et devraient être de 27 à 30 degrés en bord de mer, 17 degrés au volcan et 23 à 26 degrés à l'intérieur des cirques.

La mer est forte à localement très forte au vent, car associée à une houle de secteur nord dont les valeurs avoisinnent les 2 mètres à 2 mètres 50 dans l'après-midi.