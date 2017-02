Le mois de janvier 2017 a été particulièrement sec à La Réunion, indique le dernier résumé climatologique de Météo France. Avant le passage de Carlos, l'activité cyclonique était quasiment au point mort et les précipitations ont cruellement manqué sur l'île. Côté températures, elles sont restées fraîches pour la saison dans les hauts, mais plus élevées qu'à l'accoutumée dans les bas.

Il a fait (très) chaud durant ce mois de janvier, plus particulièrement dans les Bas. Une période de sécheresse est venue s'ajouter à ces températures élevées, avec un bilan global de précipitations fortemet déficitaire de 70 %. Ce qui place janvier 2017 au 2ème rang des mois de janvier les plus secs depuis 48 ans. Si des averses marquées ont visité les hauts de l'est au milieu du mois, il n'y a guère eu que quelques ondées isolées le reste du temps.

- "Des conditions anormalement sèches" -

Outre cette sécheresse exceptionnelle, le mois a été marqué par l'absence d'activité cyclonique significative sur le bassin sud-ouest de l'océan Indien : "aucun système au stade minimal de tempête tropicale", une absence "inhabituelle et remarquable" pour un mois de janvier. Il faut remonter à janvier 2011, seule période depuis le début de l'ère satellitaire, pour retrouver ce même phénomène. Le résumé climatologique de Météo France explique cette pénurie, "en grande partie par des conditions anormalement sèches et durables" sur le bassin.

Ce qui explique que la venue de Carlos soit particulièrement attendue, pour "recharger les nappes d'eau", comme l'indique Jacques Ecormier, prévisionniste à Météo France. De plus, le système entraînerait davantage de pluie que de rafales de vent.