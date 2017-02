Le 8 février 1815, naît Auguste Lacaussade à Saint-Denis de La Réunion. Ce fils d'une ancienne esclave deviendra l'un des plus importants poètes de l'Océan Indien. Son oeuvre littéraire est marquée par son engagement anti-esclavagiste.

C'est pendant la Révolution de 1848 que le poète rejoint le groupe des abolitionnistes. Le gouvernement provisoire en place proclame ensuite l'abolition de l'esclavage, une victoire pour Auguste Lacaussade, indique le site mi-aime-a-ou. Il est à Paris et signe avec d'autres jeunes Réunionnais un texte à ce propos.

Ses oeuvres majeures sont parues en 1852 dans un recueil baptisé "Poèmes et paysages". Il obtient le prix Bordin de l'Académie Française. Décédé en 1897, il est d'abord inhumé au cimetière de Montparnasse. Ses restes sont ensuite transférés au cimetière paysager d'Hell-Boug, dans le cirque de Salazie.



À l’île natale

O terre des palmiers, pays d’Eléonore,

Qu’emplissent de leurs chants la mer et les oiseaux !

Île des bengalis, des brises, de l’aurore !

Lotus immaculé sortant du bleu des eaux !

Svelte et suave enfant de la forte nature,

Toi qui sur les contours de ta nudité pure,

Libre, laisses rouler au vent ta chevelure,

Vierge et belle aujourd’hui comme Eve à son réveil ;

Muse natale, muse au radieux sourire,

Toi qui dans tes beautés, jeune, m’appris à lire,

A toi mes chants ! à toi mes hymnes et ma lyre,

O terre où je naquis ! ô terre du soleil !

Auguste Lacaussade, Poèmes et Paysages