Voici les titres développés ce mercredi 8 février 2017 :



- Carlos recharge les réserves d'eau et dit adieu à La Réunion

- Free pourrait arriver "bientôt" à Mayotte et à La Réunion

- Carlos n'a pas éteint le volcan : L'éruption se poursuit

- Ça s'est passé un 8 février 1815 : Naissance du poète engagé Auguste Lacaussade

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Un temps instable, encore sous l'influence de Carlos

Carlos recharge les réserves d'eau et dit adieu à La Réunion

La pré-alerte cyclonique a été levée ce mardi 7 février 2017 à 18 heures et Carlos s'éloigne définitivement de La Réunion et fait route au sud-ouest à 17 km/h. A 4 heures ce mercredi il se situait à 200 km des côtes de La Réunion qu'il a frôlé ce mardi soir. La tempête tropicale modérée se trouvait alors à un peu moins de 100 km de l'île. Sans grosses rafales de vents, elle n'a pas provoqué des dégâts majeurs. Au contraire, ses pluies ont renfloué les réserves d'eau mises à mal par une sécheresse exceptionnelles en janvier. La Réunion restera toutefois sous l'influence de Carlos jusqu'en fin de matinée et une vigilance fortes pluies, vents forts est en cours pour toute l'île

Free pourrait arriver "bientôt" à Mayotte et à La Réunion

Ce n'est pas encore fait, mais ce serait pour bientôt. Si l'on en croit les déclarations de Maxime Lombardini, directeur général d'Iliad, relayées par nos confrères de France Mayotte Matin, l'opérateur Free pourrait arriver très prochainement sur l'île aux parfums et à La Réunion.

Carlos n'a pas éteint le volcan : L'éruption se poursuit

La tempête tropicale modérée Carlos n'a pas eu raison du Piton de la Fournaise. L'éruption, débutée le 31 janvier, se poursuit. En raison des mauvaises conditions météorologiques, aucune reconnaissance visuelle n'a cependant pu être effectuée ce mardi.

Ça s'est passé un 8 février 1815 : Naissance du poète engagé Auguste Lacaussade

Le 8 février 1815, naît Auguste Lacaussade à Saint-Denis de La Réunion. Ce fils d'une ancienne esclave deviendra l'un des plus importants poètes de l'Océan Indien. Son oeuvre littéraire est marquée par son engagement anti-esclavagiste.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Un temps instable, encore sous l'influence de Carlos

Ce mercredi 8 février 2017 sera encore marqué par la tempête tropicale Carlos. D'après les prévisions de Météo France, le temps devrait être encore instable et humide une bonne partie de la journée. Voici le bulletin de Météo France pour la journée de mercredi, en intégralité.