Double champion du monde (2010 et 2014) et vice-champion en 2016, le surfeur réunionnais Amaury Lavernhe est très addict à l'entraînement. Actuellement en pleine préparation d'avant-saison aux Canaries, le bodyboardeur péi livre ses secrets à l'Equipe (Photo archives Imaz Press Réunionnais)

"Être chez moi (Amaury Lavernhe vit auxc Canaries - ndlr) me permet d'avoir une vraie et bonne routine, ce qui est compliqué quand on est en voyage. Je suis à la maison de novembre à mi-février. C'est rare d'avoir une période aussi longue chez soi, c'est le seul moment dans l'année comme ça" indique le champion réunionnais à l'Equipe.