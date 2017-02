Ce mercredi 8 février 2017 sera encore marqué par la tempête tropicale Carlos. D'après les prévisions de Météo France, le temps devrait être encore instable et humide une bonne partie de la journée. Voici le bulletin de Météo France pour la journée de mercredi, en intégralité.

La Tempête Tropicale Modérée CARLOS continue de circuler dans l'Ouest puis le Sud-Ouest de la Réunion au cours de la journée. Le département reste tout de même sous l'influence d'un temps instable, humide et venteux dans un flux de Nord.

Au lever du jour, le ciel est encore bien chargé avec des averses localement marquées surtout sur le relief.

Par la suite, le temps reste globalement chargé, il faut attendre la fin de l'après-midi pour voir de belles éclaircies surtout le long du littoral. L'instabilité donnant des averses localement modérées reste bien présente dans l'intérieur et sur les hauteurs. Le pourtour côtier est plus à l'abri de la convection en conséquence les averses sont plus éparses.

Le vent de composante Nord est encore assez-fort à fort en début de journée avec des rafales de l'ordre de 60 à 80 km/h sur les côtes exposées et sur les reliefs ainsi que dans les Plaines.

La mer est forte à agitée en journée. On retrouve toujours une houle de secteur Nord dont les valeurs avoisinent les 1..5m à 2m.