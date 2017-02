Ce n'est pas encore fait, mais ce serait pour bientôt. Si l'on en croit les déclarations de Maxime Lombardini, directeur général d'Iliad, relayées par nos confrères de France Mayotte Matin, l'opérateur Free pourrait arriver très prochainement sur l'île aux parfums et à La Réunion.

Si cette arrivée, dont on parle depuis juin 2015, se fait toujours attendre, c'est que le montage est un peu particulier. En effet, Free ne va pas se lancer dans l'île comme il l'avait fait en métropole. En effet, c'est Telco OI, détenu par le groupe Iliad et le groupe Axian (anciennement Hiridjee) qui va déployer la marque fondée par l'entrepreneur Xavier Niel dans les Dom. Le but de Telco OI est de remplacer ses boutiques Only, dont il avait fait l'acquisition depuis le rachat en juin 2015 des activités mobiles d'Outremer Télécom dans l'océan Indien

"Bientôt"

Maxime Lombardini, directeur général d'Iliad, a évoqué le lancement des offres Free Mobile en Outre Mer ce mercredi 1er février devant la Commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale. “Sur La Réunion et Mayotte, le service devrait être disponible bientôt, et je pense que vous serez satisfaits", a-t-il indiqué. En revanche, le déploiement dans les autres Dom devra attendre : "nous avons été candidats sur des fréquences nouvelles sur les Antilles et la Guyane, donc là il faut le temps de construire le réseau, mais vous aurez, je pense, un service qui sera beaucoup plus concurrentiel qu’il ne l’est aujourd’hui ”.

Mais "pour l’heure aucun planning officiel n’a été annoncé", rappelle France Mayotte Matin, qui prévoit que "les premiers déploiements auront certainement lieu dès cette année".

