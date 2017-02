La pré-alerte cyclonique a été levée ce mardi 7 février 2017 à 18 heures et Carlos s'éloigne définitivement de La Réunion et fait route au sud-ouest à 17 km/h. A 4 heures ce mercredi il se situait à 200 km des côtes de La Réunion qu'il a frôlé ce mardi soir. La tempête tropicale modérée se trouvait alors à un peu moins de 100 km de l'île. Sans grosses rafales de vents, elle n'a pas provoqué des dégâts majeurs. Au contraire, ses pluies ont renfloué les réserves d'eau mises à mal par une sécheresse exceptionnelles en janvier. La Réunion restera toutefois sous l'influence de Carlos jusqu'en fin de matinée et une vigilance fortes pluies, vents forts est en cours pour toute l'île

Fermés sur décision de la préfecture ce mardi, tous les établissements scolaires et les centres d'apprentissage rouvrent leurs portes ce mercredi. Les transports scolaires sont assurés. L'université, fermée mardi après-midi, accueille de nouveaux les étudiants.

La route du littoral reste basculée sur ses deux voies côté mer. Le trafic aérien a repris depuis 6h30. Les voyageurs sont invités à se renseigner auprès de leurs compagnies aériennes.

Ce mercredi matin, le nord-ouest de l'île est arrosé par les pluies et des rafales des vents soufflant entre 60 et 80 km/h. C'est notamment le cas àla Posession, le Port, Saint-Paul et Saint-Gilles. Et selon Mégéo France "le ciel reste bien chargé avec des averses localement marquées surtout sur le relief". Il faut attendre la fin de l'après-midi pour voir de belles éclaircies surtout le long du littoral. "L'instabilité donnant des averses localement modérées reste bien présente dans l'intérieur et sur les hauteurs. Le pourtour côtier est plus à l'abri" notent les prévisionnistes

La houle devrait continuer à déferler à hauteur de 1,50 mètres à 2 mètres.

Le système s'en va donc et, preuve qu'en matière de prévisions météorologiques il n'y a pas de science exacte, c'est finalement c'est le scénario jugé le moins probable par Météo France qui s'est produit. Les météorologues misaient "à 90%" sur un passage de la tempête carrément sur La Réunion. Carlos en a décidé autrement et n'a fait que frôler les côtes de l'île à un peu moins de 100 km de distance

Le système a apporté avec lui des pluies parfois diluviennes. Toutes les régions de l'île ont été arrosées. Gonflées par ces fortes précipitations plusieurs cours d'eau sont entrés en crue. Cela a notamment été le cas de la rivière Sainte-Suzanne.

Les pluies de Carlos ont aussi massivement renforcé la puissance de la cascade Niagara (Sainte-Suzanne)

Dans le sud, la rivière Langenvin à Saint-Joseph a charroyé d'impressionnants flots boueux.

La mer bien qu'agitée à parfois forte, n'a pas fait déferlé une houle supérieure à 2,50 mètres.

#TempeteCarlos La houle déferle sur le littoral nord à #Saint-Denis pic.twitter.com/dWujaRAVJv — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 7 février 2017

