Considéré "comme le plus puissant instrument de culture de la civilisation moderne" par l'auteur Jean Giono , le livre de Poche fait son apparition dans les librairies françaises. Les premiers numéros, édités par la Librairie générale française, sont essentiellement des classiques.

Lancé par les éditions Hachette, le Livre de poche connaît rapidement le succès : son prix est six fois moins cher qu'un ouvrage original, tandis que son format séduit la classe populaire.

Au début des années 2000, le catalogue cumule 5200 titres, 400 nouveauté par an, et plus de 18 millions d'exemplaire vendus. D'ailleurs, depuis son origine, un milliard de volumes ont été diffusés.

L'ouvrage le plus vendu en Livre de poche est Le Grand Meaulnes d'Alain-Fournier (près de 5 millions d'exemplaires), suivi de Vipère au Poing d'Hervé Bazin (plus de 4 millions d'exemplaires). L'auteur le plus vendu est Agatha Christie (plus de 40 millions de volumes), suivie d'Émile Zola (22 millions).