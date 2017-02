Voici les titres développés ce jeudi :



- Soldes - A la recherche de la bonne affaire : confessions d'une anti-shopping

- Piton de la Fournaise - Le spectacle rougeoyant continue au volcan

- Ça s'est passé un 9 février - 1953 : Le Livre de poche est né

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil fait un retour progressif

Le premier jour des soldes, à Saint-Denis - A la recherche de la bonne affaire : confessions d'une anti-shopping

Depuis ce samedi 4 février 2017, les remises sont de mises, les promotions sortent à foison : la période des soldes a débuté, et a forcément fait l'objet d'un reportage. Le premier jour des soldes : Graal pour une large partie de la gent féminine qui espère réaliser les meilleurs affaires de l'année - alors que Noël vient de passer et que la Saint-Valentin ne va pas tarder. Direction donc, le centre-ville de Saint-Denis à la demande (il s'agissait en réalité d'un ordre) de ma hiérarchie. Pour mon plus grand bonheur.

Les coulées de lave s'étendent sur plus de 2 kilomètres - Le spectacle rougeoyant continue au volcan

Pas de répit pour le Piton de la Fournaise ! L'éruption, commencée ce 31 janvier à 19h40, se poursuit, tout aussi intensément qu'à ses débuts. Si aucune reconnaissance sol ou aérienne n'a pu être effectuée ce mercredi, les images satellites ont montré des coulées de lave d'une longueur de 2,8 kilomètres.

Ça s'est passé un 9 février - 1953 : Le Livre de poche est né

Considéré "comme le plus puissant instrument de culture de la civilisation moderne" par l'auteur Jean Giono , le livre de Poche fait son apparition dans les librairies françaises. Les premiers numéros, édités par la Librairie générale française, sont essentiellement des classiques.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil fait un retour progressif

Carlos prenant le large, le temps devrait sensiblement s'améliorer ce jeudi 9 février 2017. La moitié Nord-Est devrait rester sous les nuages, mais l'autre moitié de l'île pourrait être plutôt bien ensoleillée, selon les prévisions de Météo France. que nous publions en intégralité.