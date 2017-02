Après le passage de la tempête tropicale Carlos, plusieurs plantations et élevages sont dans une situation critique. Les producteurs concernés sont invités à contacter la chambre d'agriculture pour bénéficier d'une aide. Un technicien se rendra sur les lieux pour dresser l'état du sinistre. Nous publions le communiqué de la chambre dans son intégralité ci-dessous.

Les fortes précipitations et les vents amenés par la tempête tropicale Carlos ont fortement affecté les cheptels et les pâturages ainsi que les plantations cannières, maraîchères et fruitières. De plus, de nombreux chemins d’exploitation ont été endommagés. Déja, durement touchés par la sécheresse, les agriculteurs souffrent d'un manque manifeste de trésorerie. La situation est critique.



De ce fait, le Président de la Chambre d'Agriculture demande à l’État et aux autorités compétentes, de procéder rapidement au versement des aides à la production et du reliquat des aides aux éleveurs pour leur permettre de relancer rapidement leurs productions.



Tous les producteurs sinistrés sont invités à contacter la Chambre d’Agriculture de leur secteur pour qu’un technicien dresse un bilan complet et individuel des dégâts causés sur leur exploitation. Pour plus d'information et orientation, veuillez contacter le numéro suivant : 0262 94 25 94.