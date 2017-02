Ce jeudi 9 février 2017, s'est déroulée la fête hindoue du Cavadee à Saint-André. Plusieurs centaines de pénitents se sont rassemblés depuis la Rivière du Mât pour demander grâce au dieu Mourouga. Musiques sacrées, aiguilles transperçant les corps et prières : cette célébration symbolise la fin du jeûne des fidèles.

Après dix jours de jeûne, d'abstinence et de prières, les pénitents ont marché en l'honneur du dieu Mourouga. En signe de purification de leur âme et de leur corps, les fidèles se sont réunis, vêtus de couleurs chatoyantes et portant des fruits et fleurs en offrande.

Giovanni explique ce qu'est pour lui le Cavadee. Cela fait 14 ans qu’il le porte et pour lui, cette épreuve est difficile. "Je le fais tous les ans, sauf quand il y a un décès dans la famille" souligne-t-il.

Pour beaucoup, le Cavadee est également une affaire de famille. Dimitri a passé la nuit à orner son Cavadee. Il a une promesse et est accompagné par sa maman, Arlette, qui espère qu'il arrivera au bout, sans accident.

Eva, 10 ans, s'apprête à porter son premier Cavadee. Sa promesse "est un secret".

Signe d'un mélange de culture fort, dans l'Est comme dans le reste de La Réunion, Daniel Gonthier, maire de Bras-Panon a voulu marquer sa présence d'élu, mais surtout "de citoyen". Selon lui, le vivre-ensemble comme ici.

La marche est partie depuis la Rivière du Mât. Corps transpercés et prières ont rythmé le défilé sacré. La fête du Cavadee est célébrée tous les ans dans la religion tamoule, rassemblant plusieurs centaines de pélerins. Les curieux sont également nombreux à assister au défilé haut en couleurs.

