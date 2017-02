Carlos prenant le large, le temps devrait sensiblement s'améliorer ce jeudi 9 février 2017. La moitié Nord-Est devrait rester sous les nuages, mais l'autre moitié de l'île pourrait être plutôt bien ensoleillée, selon les prévisions de Météo France. que nous publions en intégralité.

Carlos prenant le large, le temps devrait sensiblement s'améliorer ce jeudi 9 février 2017. La moitié Nord-Est devrait rester sous les nuages, mais l'autre moitié de l'île pourrait être plutôt bien ensoleillée, selon les prévisions de Météo France. que nous publions en intégralité.

Sur une moitié Nord-Est, le ciel est maussade, avec la grisaille des nuages qui l'emporte. Des averses localement modérées restent bien présentes sur les hauteurs et le relief.

Toutefois, sur le pourtour côtier Nord-Est, de Saint-André à Sainte-Rose, le soleil fait de belles apparitions. Ailleurs, de Saint-André à Saint-Denis jusqu'au Port, les nuages l'emportent; parfois même, de petites averses en profitent pour tomber sur la route du littoral ou vers la Possession.

Sur la moitié Sud-Ouest de l'île, du Port à Saint-Joseph et les hauteurs avoisinantes, le soleil est bien présent tout au long de cette matinée.

En début d'après-midi, ça s'arrange bien du coté du volcan et de la Cote Sauvage. Le soleil commence à faire de belles apparitions sur ces régions. Ainsi c'est sur une bonne partie Sud de l'île qui se retrouve ensoleillée.

Ailleurs le ciel évolue guère. Les nuages affectionnent principalement une petite partie Nord de notre département, du Port à Saint-Denis, jusqu'à Sainte-Marie et Saint-André, ainsi que les hauteurs attenantes et le relief Nord-Ouest. Des averses en profitent pour s'exprimer, et tombent même sur la route du littoral.

Les températures Maximales redeviennent conformes aux normales saisonnières.

Ainsi, le thermomètre atteint 30 à 33°C sur le littoral, 24 à 25°C près du Volcan, 19°C dans la Plaine des Palmistes, 25 à 26°C dans le Cirques.

Le vent de composante Nord est assez soutenu. Les rafales atteignent 50 à 70 km/h sur les côtes exposées, du Port, à Trois Bassins et Saint-Leu, ainsi que sur la Côte Sauvage. Des rafales soufflent également encore sur le relief ainsi que dans les Plaines.

La mer est agitée par endroits, par une houle de secteur Nord de 2m à 2m20.