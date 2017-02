Invité ce jeudi soir sur le plateau de l'émission C dans l'air sur France 5, Luc Poignant, policier chargé de communication du syndicat Unité police SGP-FO, a estimé que l'insulte raciste "bamboula" pour désigné un Noir était "à peu près convenable". Il s'exprimait ainsi au sujet de l'arrestation très violente de Théo, 22 ans,violé, frappé et humilié à Aulnay-sous-Bois lors de son arrestation par quatre policiers. Ces propos hautement tendancieux ont déclenché un torrent de protestation sur les réseaux sociaux. Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, a lui aussi condamné cette déclaration et commenté en substance "bamboula est bien un terme raciste"

Lorsque Luc Poignant, policier chargé de communication du syndicat Unité police SGP-FO, a estimé que l’insulte raciste "bamboula" était "à peu près convenable", la journaliste Caroline Roux lui a immédiatement rétorqué "Non". Cela n'a pas calmé le fonctionnaire supposé garant de la loi et de l'ordre. "Bah, enculé de flic, c’est pas convenable non plus", a insisté le policier. "Dans les deux sens, ce n’est pas convenable !", a rétorqué la journaliste. "D’accord, mais c’est la conversation qu’il y a entre les deux. C’est ça le problème", a conclu le policier syndicaliste.

La justification de l'utilisation de ce terme raciste est venue alors qu'en déburt de semaine de son lit d'hôpital le jeune Théo avait raconté comment au cours de sa brutale arrestaton il a été violé, frappé et humilié alors qu'il n'était pas en cause dans une quelconque rébellion l'encontre des policiers

Les propos scandaleux de Luc Poignant, fonctionnaire de police, ont déclenché une vague de condamnation sur les réseaux sociaux

"Bamboula c'est convenable encore" regarder dans quel pays on vit plus rien ne choque maintenant ! https://t.co/g9YgSas29w — seydou_weston (@Seydoupazalazaa) 9 février 2017

Si pour ce monsieur "Bamboula c'est encore convenable" j'aimerais savoir ce qu'il a entendu d' inconvenable de la part ses collègues alors — An7hony (@an7hony) 9 février 2017

Mais c'est pas grave. Omar Sy reste le bamboula préféré des Français. — Mignonrité (@Petitcompte) 9 février 2017

Sur son compte twitter Bruno Le Roux, ministre de l'Inérieur" condamne les propos tenus par un resp. syndical policier qui tendaient à relativiser une insulte à caractère raciste #aulnay"

.@BrunoLeRoux condamne les propos tenus par un resp. syndical policier qui tendaient à relativiser une insulte à caractère raciste #aulnay pic.twitter.com/zZbXXk0ND5 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 9 février 2017

Plusieurs élus LR ont aussi réclamédes "sanctions exemplaires" à l'encontre des auteurs présumés de la brutale agression de Théo, tout en respectant "la procédure en cours",