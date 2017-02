Dans une lettre ouverte, le Parti communiste réunionnais s'adresse au cadidat François Fillon, qui sera en visite à La Réunion dès ce samedi 10 février 2017. Dans le courrier, le PCR recense "les problèmes majeurs" qui touchent l'île et demande au candidat Les Républicains dans l'attente de ses annonces concernant l'Outre-mer, de donner plus de responsabilités aux Réunionnais, quant à la gestion du développement de l'île.

"Ce système est à bout de souffle". Ingalités économiques, chômage élevé, logement en souffrance, le cadre donné par la loi de départementalisation du 19 mars 1946 ne correspondrait plus aux difficultés que rencontre aujourd'hui La Réunion.

C'est dans une lettre ouverte, envoyée ce jeudi soir, que le Parti communiste réunionnais soumet au candidat Fillon un besoin de responsabilité pour La Réunion. Ce terme était d'ailleurs la figure de proue du 9ème Congrès du parti tenu le week-end dernier, trouvant écho parmi plusieurs élus locaux, selon Maurice Gironcel, secrétaire général du PCR.

"Nous pensons qu'il faut désormais un nouveau cadre que la Constitution Français permet de créer en donnant aux Réunionnais-es plus de compétences et de pouvoirs leur permettant d'élaborer et mettre en oeuvre pour leur île un plan de Développement durable économique, social, culturel et identitaire, et environnemental. Ces compétences et ces pouvoirs élargis seront également mis au service d'une politique de co-développement dans notre grand voisinage" peut-on lire dans le courrier.

"Si rien n'est fait, nous risquons de voir La Réunion se disloquer davantage" insiste Maurice Gironcel. Cette "responsabilité" devra être également mise en place vis-à-vis de la politoque européenne menée, impactant directement La Réunion.

Enfin, la fin des quotas sucriers, les accords de partenariat économique, ou la réforme de l'octroi de mer font partie des questionnements du PCR aux candidats à l'élection présidentielle, dont chacun en recevra les requêtes et analyses. Tous, sauf Marine Le Pen.

