En 2016, les créations d'entreprises ont augmenté de 2 % à La Réunion, indique une étude de l'Insee. Elles étaient plus de 6000 à apparaître. Une hausse qui s'explique par le regain des créations dans le secteur appelé "Autres services" et celui de l'industrie. En revanche, les immatriculations de micro-entrepreneurs sont à nouveau en repli. Nous publions le communiqué de l'Insee dans son intégralité ci-dessous.

À La Réunion, 6 039 entreprises ont été créées en 2016 dans l’ensemble des secteurs marchands non agricoles.

Le nombre de créations augmente de 2,3 %, après - 8,3 % en 2015. Elles augmentent également dans les autres DOM, à l’exception de la Guyane (- 5,3 %). Au niveau national, les créations d’entreprises progressent de 5,0 % après une baisse de 4,6 % en 2015.

Hausse de 5 % dans le secteur des "Autres services"

En 2016, les créations d’entreprises augmentent dans la plupart des secteurs : + 7,7 % dans l’industrie, + 5,0 % dans les "Autres services" et + 0,7 % dans le "Commerce, transports, hébergement et restauration". Le secteur des "Autres services" concentre la moitié des créations. Les créations sont toutefois en baisse dans la construction (- 4,8 %) après + 0,1% en 2015.

Le statut de micro-entrepreneur est peu utilisé à La Réunion : 17 % des créations contre 40 % en France. Avec 1 000 demandes, les immatriculations de micro- entrepreneurs diminuent de 8 % en 2016 après - 26 % en 2015. La baisse est plus forte dans le "Commerce, transports, hébergement et restauration " (- 30 %) et dans la construction (- 26 %). Hors micro-entrepreneurs, les créations augmentent de 4,8 % à La Réunion en 2016.

Baisse de 1 % des créations au 4e trimestre 2016

Au 4e trimestre 2016, les créations d’entreprises baissent de 1 % par rapport au 3e trimestre. Au niveau national, elles sont stables.

Le repli est plus prononcé dans la construction (- 5 %) et dans le "Commerce, transports, hébergement et restauration" (- 4 %). La baisse dans ce secteur explique 70 % de la baisse générale. Le retrait est plus modéré dans l’industrie (- 1 %). En revanche, les créations progressent de 3 % dans les "Autres services". Les créations d’entreprises individuelles chutent de 16 % au 4e trimestre 2016, essentiellement pour les entreprises individuelles classiques (- 23%). En revanche, les immatriculations de micro-entrepreneurs sont en légère progression (+ 2 %). Ces dernières restent portées par le secteur des services où près de neuf créations sur dix sont enregistrées.

Plus de sociétés ont également vu le jour (+ 1 %). En conséquence, la part des sociétés progresse par rapport aux entreprises individuelles. Les sociétés représentent ainsi 40 % des entreprises créées au 4e trimestre, soit 4 points de plus qu’au 3e trimestre.