Ce jeudi 9 février 2017, un policier du syndicat Unité Police SGP-FO a affirmé que l'insulte "Bamboula" était "à peu près convenable". Des propos qui font suite à l'arrestation brutale de Théo, jeune homme de 22 ans gravement blessé suite à une interpellation effectuée par quatre policiers. Ces derniers l'auraient également traité de "bamboula". Si sur l'île, la rue et plusieurs fonctionnaires condamnent fermement ces propos, un syndicaliste péi a indiqué : "bamboula, à La Réunion, je ne sais pas ce que ça veut dire".

60 jours d’ITT : c’est ce qui a été décrété pour le jeune Théo, suite à une interpellation dans le quartier d’Aulnay-sous-Bois. Le jeune homme a raconté, qu’au cours de cette arrestation, il a été violé, frappé et traité de "Bamboula". Cette insulte raciste, un policier syndicaliste l’a estimée "à peu près convenable" sur le plateau d’une émission télévisée. Des propos qui ont immédiatement déclenché un torrent de protestations sur les réseaux sociaux.

Interrogé, un syndicaliste péi SGP a néanmoins indiqué : "Bamboula, à La Réunion, je suis désolé, je ne sais pas ce que ça veut dire !". Au sujet de l’interpellation, il martèle que pour le syndicat, "un policier qui viole un individu, ce n’est pas possible".

Le fonctionnaire précise cependant qu’aucune insulte n’est "acceptable", qu’elle vienne d’un policier ou qu’elle lui soit adressée. Et rappelle la "présomption d’innocence" qui n’aurait ici pas été mise en application auprès des fonctionnaires de police. Même son de cloche chez le syndicat Alliance qui "ne nie pas les blessures de Théo" mais tient à "laisser faire le tribunal". Le secrétaire départemental déplore cependant qu’un policier estime que "Bamboula" soit une insulte "à peu près acceptable" sur un plateau télévisé : "Ces propos ne sont pas dignes d’un fonctionnaire de police et d’un représentant syndical. Il faut savoir se maîtriser quand on est sur un plateau télé. Il faut savoir se contrôler. Ce syndicaliste, il faudrait peut-être qu’il revoit un peu son vocabulaire. Ce terme n’a pas lieu pour définir une personne". Pour revenir sur l’interpellation de Theo, il tient à mettre en avant le fait que "les images ne montrent aucunement viol à proprement dit".

Dans la rue, les dionysiens de toute couleur de peau condamnent l'insulte "Bamboula", jugée raciste. Entre "bavure policière" et "propos déplacés", "bamboula" n'est pas un mot acceptable lorsqu'il sort de la bouche d'un policier. "Cela détruit la démocratie" pouvait-on entendre de la part des personnes interrogées.