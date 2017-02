La bronzette ne sera pas encore pour aujourd'hui ! Pour ce vendredi 10 février 2017, les prévisionnistes de Météo France indiquent que des averses seront encore bien présentes sur la majeure partie de l'île. Il faudra peut-être même s'attendre à un coup de tonnerre.

La journée est d'abord pluvieuse sur les régions nord et nord-ouest. L'humidité persiste sur l'île et le ciel est le plus souvent nuageux dans la matinée. Le soleil n'est pas encore au rendez-vous, et si quelques apparitions il y a, elles seront encore très fragiles.

Cet air humide et instable prend de l'ampleur au fil de la journée et les averses, localement modérées à mortes, sont attendues. Un coup de tonnerre est également possible sur le relief du département.

Sur le littoral, une masse nuageuse est prévue tout au long de l'après-midi.

Côté vent, il est de secteur nord-ouest : les rafales pourront atteindre 60 voire 70 km/h dans les secteurs de Saint-Leu, Saint-André et Sainte-Rose. La mer est agitée, mais la houle s'amortit.