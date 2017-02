La jolie commune du Sud n'a pas fini de faire parler d'elle. Plusieurs plaintes ont été portées à l'encontre du maire de l'Étang-Salé, Jean-Claude Lacouture. Tandis que le procureur de Saint-Pierre confirme que "des investigations sont en cours", les gendarmes se sont entretenus pendant plus de deux heures avec l'édile étang-saléen ce vendredi 3 février 2017 dans son bureau à la mairie. Contacté par Imaz Press Réunion, le service communication de la Ville préfère parler d'une simple visite de courtoisie, qui aurait duré "cinq minutes".

La jolie commune du Sud n'a pas fini de faire parler d'elle. Plusieurs plaintes ont été portées à l'encontre du maire de l'Étang-Salé, Jean-Claude Lacouture. Tandis que le procureur de Saint-Pierre confirme que "des investigations sont en cours", les gendarmes se sont entretenus pendant plus de deux heures avec l'édile étang-saléen ce vendredi 3 février 2017 dans son bureau à la mairie. Contacté par Imaz Press Réunion, le service communication de la Ville préfère parler d'une simple visite de courtoisie, qui aurait duré "cinq minutes".

L’eau est toujours aussi trouble à l’Étang-Salé et le passage de la tempête Carlos n’a rien arrangé. Alors que plusieurs plaintes sont toujours en cours contre le maire Jean-Claude Lacouture, trois gendarmes se sont entretenus avec lui vendredi dernier.



Une source interne à la municipalité évoque un entretien de plus de deux heures. Le service communication de la Ville reconnaît la conversation, réfute qu'elle ait eu lieu "dans le cadre d'une enquête" et nie la durée de l'entrevue. "Les gendarmes sont passés, ils ont discuté cinq minutes avec monsieur le maire" dit-on. Juste le temps de prendre un café, pas de quoi s’alarmer en somme…



C'est du moins l'impression que Jean-Claude Lacouture semble voir donner. Il n'a pas donné suite aux interrogations d'Imaz Press, adressées à son service communication. Pourtant, il est bien concerné par une plainte portée à son encontre au sujet de la vente d'une parcelle autrefois classée sociale. Dans cette affaire, Frédérique et Marie-Odette Hoarau, les héritières en titre du terrain se sont estimées "trompées et abusées par monsieur le maire". Située sur la Cité La Lagune, leur parcelle a été vendue à Marie-Claude Lapierre, l'actuelle directrice de cabinet de Jean-Claude Lacouture. Tours de passe-passe administratifs, accélération des procédures... comme par magie, c'est aujourd'hui une villa avec piscine protégée par des caméras qui se dresse sur le terrain.



Cette affaire de la parcelle n'est pas la seule mettant en cause le maire de l'Etang Salé. Deux autres plaintes ont été portées à son encontre par Jean Fred Lapierre et Marie Denise Rangama, avec le même objet : dénonciation calomnieuse. L'élu reproche au premier d'avoir "procédé à la dégradation du portail de sa maison et de son véhicule en y inscrivant des graffitis mentionnant que son épouse était "cocue". La seconde, aujourd'hui à la retraite, affirme que "sa délégation" lui "a été retirée par M. le maire". La raison évoquée par ce dernier est "la perte de confiance", car il pensait que la plaignante était "allée voir sa femme pour dénoncer une liaison qu'il entretient avec sa directrice de cabinet Mme Lapierre Marie Claude". La même Marie-Claude Lapierre, aujourd'hui propriétaire de la parcelle dont la vente fait débat.



Jean Fred Lapierre et Marie Denise Rangama ont déjà été entendus plusieurs semaines plus tôt. Et toujours selon une source interne à la municipalité, le maire lui-même se serait entretenu avec les gendarmes à ce propos, mercredi dernier.

-Le procureur confirme que "des investigations sont en cours"-



Tout aussi intriguant : les gendarmes ont convoqué l’ancien directeur général des services (DGS) remercié, Dominique Deurveilher, pour l’entendre le 14 février prochain. Jour de la Saint-Valentin, cela ne s'invente pas...



La convocation fait suite à un signalement effectué par l’ancien DGS auprès du procureur. Les faits dénoncés remontent au début du mois de décembre 2016. Alors que le DGS venait d'être renvoyé, des policiers municipaux de l’Étang-Salé se sont rendus à son domicile à Saint-Leu pour récupérer clés et voiture de fonction. Ce qui sort de l’ordinaire, c'est que la police municipale de l'Etang-Salé est intervenue hors de son territoire. L’ex-DGS l’a donc signalé. L’affaire n’est pas de la plus grande importance, mais cette convocation sera peut-être l’occasion pour les gendarmes d’aborder le fonctionnement (ou les, dysfonctionnements) de la municipalité étang-saléennes.



Sollicité par Imaz Press Réunion, le procureur de Saint-Pierre, Laurent Zuchowicz, a indiqué : "des investigations sont en cours et donneront lieu à plus ample communication lorsqu'elles auront abouti".



mp/mb/www.ipreunion.com