Ce samedi 11 février 2017, François Fillon débarque à La Réunion pour une visite de trois jours. Pris dans la tourmente du #PenelopeGate, le candidat à la présidentielle débarque sur une île où le chômage et la précarité dominent. L'occasion de lui rappeler la situation réunionnaise : un contraste saisissant avec les rémunérations de son épouse et de ses enfants. Bienvenue sur l'île très, très cher Monsieur Fillon !

Ce samedi 11 février 2017, François Fillon débarque à La Réunion pour une visite de trois jours. Pris dans la tourmente du #PenelopeGate, le candidat à la présidentielle débarque sur une île où le chômage et la précarité dominent. L'occasion de lui rappeler la situation réunionnaise : un contraste saisissant avec les rémunérations de son épouse et de ses enfants. Bienvenue sur l'île très, très cher Monsieur Fillon !

Très, très cher M.Fillon,

Vous vous apprêtez à arpenter le sol de notre île . Empêtré dans un tumulte médiatique déclenché par les révélations du Canard enchaîné, vous auriez peut-être aimé souffler quelques heures en profitant du soleil réunionnais. Grand bien vous fasse, mais, nous en sommes désolés croyez-le bien, nous avons quand même quelques toutes petites questions à vous poser. Car bien que vous ayez formulé ce que vous appelez des excuses envers les Français, tout ce tapage a porté un grand coup à votre crédibilité.

Alors dites nous, très, très cher Monsieur Fillon, comment comptez-vous redonner un peu plus d"éclat à cette crédibilité ici à La Réunion ? Comment vous y prendrez-vous pour jurer les yeux rivés aux yeux de vos électeurs potentiels, supposés ou espérés, que oui vous comprenez leur détresse face au chômage, au mal logement, à la mal vie

Pour vous aider à y voir plus clair nous vous avons préparer le tableau comparatif ci-dessous afin que vous puissiez peaufiner vos réponses et peut-être vos excuses :

À La Réunion, 136 890 personnes étaient au chômage à la fin du mois de décembre 2016 (chiffres Pôle emploi). Penelope Fillon a cumulé deux contrats à temps plein, l’un en tant qu’assistante parlementaire (3677 euros par mois) pendant 15 ans, l'autre à La Revue des Deux Mondes (5000 euros par mois) pendant un an et demi. Sur l’île, 343 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, selon les derniers chiffres de l’Insee, soit avec un revenu mensuel inférieur à 840 euros. Penelope Fillon a touché 680 000 euros net pendant 15 ans en tant qu’assistante parlementaire. Son salaire mensuel net était donc en moyenne de 3677 euros par mois. Selon les derniers chiffres de l’Insee, 150 000 foyers réunionnais soit 240 000 personnes ont recours aux minimas sociaux. La prestation du RSA s’élève, pour une personne avec un enfant, à 879 euros en moyenne par mois. Pendant ce temps, Pénélope Fillon a perçu des indemnités de licenciement à hauteur de 45 000 euros pour son poste d’assistante parlementaire. Le salaire mensuel net moyen s’élevait à 1895 euros à La Réunion fin 2010. Pour un employé dans le privé, il est de 1540 euros. La fille aînée des Fillon a touché 3 800 euros brut par mois pendant 15 mois. Son frère Charles, lui, 4864 euros brut par mois de janvier à juin 2007.

Nous espèrons fortement, très, très cher Monsieur Fillon que ce tableau vous permettra d’y voir un peu plus clair sur la situation réunionnaise.

Après avoir mené cette réflexion sur les deux mondes, très, très cher Monsieur Fillon, peut-être aurez-vous enfin envie de répondre à ces questions que vous avez soigneusement éludées depuis que le penélopegate vous a sauté au visage.

Alors allons-y, très, très cher Monsieur Fillon : pourquoi personne, à part vous, n’avait connaissance du travail que votre épouse, Pénélope Fillon, abattait auprès de vous. Elle a, dites-vous, effectué des "tâches simples mais essentielles", elle gérait votre courrier, vos rendez-vous, elle recevait vos administrés dans votre bon département de la Sarthe. Donc Madame votre épouse au planning en permanence surchargé aurait dû être connu de tous. Pourtant, très, très cher Monsieur Fillon L'équipe d'"Envoyé spécial" qui s'est rendue sur place chez vous dans la Srtheeu la plus grande difficulté à trouver des administrés qui ont pu être en contact avec Madame votre épouse.

Pourquoi donc, très, très cher Monsieur Fillon, pourquoi personne ou presque ne l'a vue, dites-nous tout.

Vous dites aussi très, très cher Monsieur Fillon, que Pénélope, véritable bourreau de travail à vous en croire, travaillait bel et bien pour la Revue les Deux mondes entre mai 2012 et décembre 2013 pour une rémunération brute d'environ 100 000 euros,.

Le directeur de la revue à l'époque, Michel Crépu, a déclaré aux enquêteurs que votre épouse "a bien signé deux ou peut-être trois notes de lecture" mais "à aucun moment (...) je n'ai eu la moindre trace de ce qui pourrait ressembler à un travail de conseiller littéraire".

Et pourtant Madame votre épouse a perçu 5000 euros de salaire mensuel, ce qui reconnaissez-le très, très cher Monsieur Fillon, fait très, très, très cher la note de lecture.

Pourquoi donc, très, très cher Monsieur Fillon, un tel salaire pour si eu de notes, dites-nous tout.

Il est vrai très, très cher Monsieur Fillon, que vous pourrez toujours argué du fait que la revue Les Deux mondes est détenu par l'un de vos grans amis. En l'occurrence le milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière.

Marc Ladreit de Lacharrière, mais oui, vous savez bien, celui qui a reçu la grand-croix de la Légion d’honneur remise le 31 décembre 2010 par le premier ministre de l’époque, un certain... François Fillon

Vite rassurez-nous très, très cher Monsieur Fillon, dites-nous vite que cela n'a rien à voir avec un renvoi d'ascenseur, ou dites autre chose, enfin dites quelque chose...

Et puis très, très cher Monsieur Fillon, vous avez présenté "des excuses aux Français" car, dites-vous "en travaillant avec ma femme et mes enfants, j’ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd’hui suscite la défiance. C’était une erreur. Je le regrette profondément".

Pourquoi diable, très, très cher Monsieur Fillon, avez-vous éprouvé le besoin de vous excuser d'avoir travaillé avec votre famille ? Cela n'est nullement interdit. Ce sont les emplois fictifs qui le sont. Vous le saviez pas ?

Une dernière interrogation très, très cher Monsieur Fillon, ne pensez-vous pas qu'il est temps de cesser de vous en prendre aux médias ? Cela se retourne systématiquement contre vous.

Voyez-vous même ce qui s'est prodiut lorsque vous avez accusé l'équipe d'"Envoyé spécial" d'avoir "sortis de leur contexte" les déclarations de votre épouse au journal britannique Sunday Telegraph-.

Dans cette entrevue filmée, Madame Fillon déclare ne jamais avoir été "l'assistante" de son mari, alors qu'elle a déjà à l'époque été rémunérée comme son assistante parlementaire. Vous avez affirmé que Kim Willsher, la journaliste du Sunday Telegraph, a contacté votre épouse, et qu'elle a été "choquée par l'utilisation qui avait été faite des morceaux de cette interview".

La journaliste Kim Willsher vous a imméditement et sèchement démenti. "Non M. Fillon! Les propos d'Envoyé special n'ont pas été sortis de leur contexte. Le reportage ne m'a pas choqué. S'il vous plait, cessez de m'attribuer ces propos. L'interview et le film sont dans le domaine publique. LES FAITS S'il vous plait", a-t-écrit-elle sur son compte Twitter.

Cessez de m'attribuer ces propos faux. Svp. Le film, l'interview sont dans le domaine publique. LES FAITS svp. (2/2) — Kim Willsher (@kimwillsher1) 6 février 2017

Voila très, très cher Monsieur Fillon, il ne nous reste plus qu'à espérer qu'au cours votre séjour dans notre île, carrefour des cultures, des etnies et du vivre ensemble, vous ne soyez pas trop embêté par le peuple mosaïque...

Nous sommes la nation française. Et il n’y a rien de honteux à dire que la France n’est pas un pays mosaïque. #FillonPoitiers pic.twitter.com/2lhzX7OQQ6 — François Fillon (@FrancoisFillon) 9 février 2017

Et si malgré tout, le peuple mosaïque parvenait à vous enquiquiner peut-être pourriez-vous vous en défaire - y compris dans les urnes -, en lui expliquant votre vision de la colonisation. Rappelez-vous c'était le dimanche 28 août dernier chez vous à Sablé-sur-Sarthe. "Non, La France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord" avez-vous martelé.

Là, soyez-en certain, contrairement à votre ami, puis plus ami, puis de nouveau ami, Didier Robert, le peuple mosaique n'y reviendra pas. Peut-être même pas dans le urnes....

Mahdia Benhamla/Maeva Pausé/www.ipreunion.com