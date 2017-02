Ce samedi 11 février 2017, François Fillon arrive sur l'île pour une visite de trois jours. En plein #PenelopeGate, le candidat à la présidentielle débarque avec un programme se divisant en rencontres, dîners et visite de sites tels que la mosquée de Saint-Denis ou la statue de Roland-Garros.

12h29 : A son arrivée, le candidat a fendu la foule pour rejoindre son véhicule. Interrogé sur ce qu'il va dire aux Réunionnais, il n'a pas répondu.

12h12 : L'avion dans lequel voyage le candidat vient juste de se poser.

11h53 : Alors que le vol du candidat devrait atterrir d'une minute, les partisans - qui doivent être 200 tout au plus - se sont regroupés à l'extérieur. Didier Robert est quant à lui monté au salon de l'aéroport, où il doit rejoindre François Fillon et les élus de la Plateforme de l'union de la droite et du centre pour un rafraîchissement.

La musique continue hors de l'aérogare : c'est François Dals qui est chargé de "chauffer" le public avant l'arrivée du candidat. Les partisans le suivent, sans trop d'entrain.

Arrivée de #Fillon : c'est François Dals qui est chargé de "chauffer" les partisans présents pic.twitter.com/96g08BGRAx — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 11 février 2017

11h32 : Le président de région Didier Robert vient tout juste d'arriver. Ils sont maintenant environ 200 à patienter à l'intérieur de l'aérogare. Nathalie, une partisane de François Fillon assure être venue "pour le saluer et pour remobiliser ses troupes". En ce qui concerne le #PenelopeGate, si elle concède que de telles sommes soient en jeu la "dérange", elle se rattrape : "Malheureusement, ça a toujours été ! Ca a existé et ça existera toujours, les emplois fictifs. Les politiciens réunionnais en ont fait de même".

11h08 : L'ambiance est par contre au rendez-vous à Gillot. Un groupe musical, frappant les tambours en rythme, s'apprête à accueillir le candidat dès sa sortie.

La foule ne se presse pas à l'aéroport, ils sont environ 150 près du hall des arrivées.

Arrivée de #Fillon : pas de dispositif de sécurité particulier à l'aéroport, mais de la musique pic.twitter.com/Oe6jq5xPLh — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 11 février 2017

11h05 : L'arrivée de François Fillon est prévue pour 11h50 à l'aéroport Roland-Garros. Pas de dispositif de sécurité particulier mis en place, contrairement à celui particulièrement serré et filtrant mis en place pour la venue de Marine Le Pen en novembre 2016.

Pour rappel, François Fillon débarque à La Réunion en plein #PenelopeGate. Lors de son dernier meeting, il s'est fait traiter "d'escroc" par une soixantaine de manifestants. Son objectif en venant sur l'île : convaincre qu'il est le candidat "le plus déterminé à faire bouger les choses".