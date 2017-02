La pluie ne veut toujours pas quitter les côtes Nord-Ouest de La Réunion ce samedi 11 février 2017, à en croire les prévisios de Météo-France. Le reste de l'île devrait bénéficier de quelques éclaircies, signe que le beau temps revient doucement. Les températures restent chaudes et grimperont jusqu'à 30 degrés en milieu de journée. Ci-après, le bulletin complet.

En matinée, quelques averses océanes persistent sur la façade Nord-Ouest et Nord du département. Partout ailleurs, le ciel est plus clément avec la présence de belles éclaircies.

En cours de journée, difficile d'échapper à l'évolution diurne, d'autant plus avec des nuages élevés moins présents et une humidité ambiante toujours là.

Les nuages deviennent nombreux sur les pentes et hauteurs du département. Le temps gris occasionne des averses sans réelle préférence pour une région ou une autre car le vent faiblit nettement. Localement ces averses sont soutenues. Le littoral est plus épargné avec un temps plus variable.

Les températures seront comprises entre 16 et 30 degrés en milieu de journée.

Le vent de nord-ouest dominant est faible. Il est peu à peu remplacer par des brises. La mer est belle à peu agitée.