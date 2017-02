Ce samedi 11 février 2017, François Fillon débarque à La Réunion pour une visite de trois jours. Le candidat à la présidentielle espère convaincre les Réunionnais qu'il est le "plus déterminé à faire bouger les choses". Nous publions son programme dans son intégralité ci-dessous. (Photo d'illustration)

Samedi 11 février 2017



11H50: Arrivée Aéroport Roland Garros – Sainte-Marie (Vols Air Austral UU 972).



Installation Hôtel

16H30 - 17H00 : Visite du site de stockage d'électricité d'AKUO Les cèdres – Allée des cocotiers, Etang Salé



Visite de la ferme aquacole de M. Dycherhoff – 3 route des Sables, Etang Salé



Passage à l’hôtel

19H00 Duplex Antenne Réunion



19H15 Dîner avec les élus de la Plate-forme LR/UDI au restaurant Toque Chef



Dimanche 12 février 2017



09H15 Messe dominicale à l’église de Saint-Gilles - 3, rue des Arums (Saint-

Paul/Ouest).



12H00 Duplex Réunion Première



12H00 Pique-nique convivial à la Vierge - Savannah (Saint-Paul/Ouest)



17H00 Meeting - Domaine Mon Caprice, Ligne des Bambous Saint-Pierre/Sud.



Début du Meeting à 17H30



Lundi 13 février 2017



9h30 - 10H30 : Visite de la plus vieille mosquée de France (Saint-Denis/Nord).



Sujet : Société – La France de la diversité - Vivre ensemble.



Rafraîchissement avec le Groupe de dialogue inter-religieux à proximité de la mosquée dans rue commerçante (Saint-Denis/Nord).



Dépôt de Gerbe devant la statue de la France Libre



12h00 - 13h30 Repos – Hôtel Bellepierre

14H00 - 14H30 : Déjeuner / échange au sein de la start-up OSCADI et rencontre avec le monde économique – Table ronde



Sujet: Economie – Révolution fiscale – Emploi.



14H45 Visite d’une usine de méthanisation – Distillerie " Rivière du Mât "



16H00 Visite du circuit de course Félix GUICHARD –

Sujet: prévention routière / courses automobile et moto / Phénomène de pousse.



DEPART Aéroport