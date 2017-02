Aujourd'hui est un grand jour puisque l'Assemblée nationale a adopté définitivement et à l'unanimité la loi relative à l'égalité réelle. Cette dernière, qui était très attendue, fut largement enrichie par les parlementaires. Ce travail de co-construction avec le gouvernement a permis d'adopter des mesures fortes et concrètes sur le plan économique et social.

Je salue la déclinaison de nouveaux outils tels que les plans de convergence qui vont permettre de réduire les écarts de développement entre la situation spécifique à chaque territoire ultra-marin et l’Hexagone.

Par ailleurs, en tant que rapporteure pour la commission des affaires sociales, je salue les mesures très concrètes pour le pouvoir d’achat des familles. Le complément familial va être augmenté : les allocations des familles concernées passent de 96€ à 168€, et de 125€ à 219€. Cette mesure concernera 33 600 familles. De même, tous les travailleurs indépendants vont percevoir les prestations familiales même s’ils ne sont pas à jour de leurs cotisations sociales comme c’est le cas en Métropole.

Aussi, la modification du seuil à l’allocation spécifique aux personnes âgées (ASPA) va faciliter son recours. En outre, en matière de santé publique, l’interdiction des publicités d’alcool aux abords des établissements scolaires et la taxation des alcools forts vont permettre de mieux agir sur la consommation excessive d’alcool.

Sur le plan économique, je retiens entre autre les différentes mesures telles que l’extension à toutes les entreprises du bénéfice du crédit d’impôt pour améliorer le financement des programmes d’investissement dans le logement intermédiaire, l’exonération de la TVA aux petites entreprises jusqu’à un certain seuil et la prorogation des zones franches pendant deux ans.

Enfin, je salue une mesure historique introduite au Sénat celle de l’indemnisation des Polynésiens exposés aux essais nucléaires entre 1966 et 1996. Par cette disposition et pour la première fois l’Etat reconnaît la souffrance des personnes qui ont parfois payé de leur vie ces essais.

Je suis plus que fière d’avoir contribué à la construction de ce texte sur l’égalité réelle ainsi qu’à son adoption. Une nouvelle étape s’ouvre pour tous les territoires ultramarins sur le plan économique et social. C’est une très belle victoire qui nous avons menée et gagnée collectivement.

Monique ORPHE