"Si tu ne peux pas venir à la crèche, la crèche viendra à toi" : depuis le 10 janvier 2017, le cirque de Salazie a lancé le concept de crèche itinérante. C'est dans un "babybus" que peuvent voyager les marmailles entre différents sites à Vidot et à Hell Bourg.

Inédit : une crèche qui roule ! À Salazie, le concept de crèche itinérante a été lancé depuis le 10 janvier 2017. L'objecti : accompagner l'enfant tout au long de son temps d'accueil. Le personnel pédagogique est composé de 3 personnes avec une éducatrice jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture et une animatrice petite enfance.

C'est dans un "babybus" que voyagent les marmailles entre les différents sites. Les repas sont livrés en liaison froide et réchauffés directement à l'intérieur du véhicule. Les changes et soins peuvent également être effectués dans le bus.

Trois sites parmi les plus isolés ont été retenus par la mairie du cirque. La crèche itinérant se déplace donc entre le case d'Ilet à Vidot, le dojo de Hell Bourg et le case du bélier. Les inscriptions peuvent se faire pour la journée ou seulement quelques heures, entre 8h30 et 16h.