Il continue à faire chaud ce dimanche 12 février 2017. Le soleil domine en début de journée avant d'être obscurci par quelques nuages. Des précipitations sont cependant attendues un peu partout sur l'île, indiquent les prévisions de Météo France.

C'est le soleil qui devrait dominer sur La Réunion en ce début de journée. Les éclaircies pourront cependant être obscurcies par des nuages sur les pentes. Les premières averses sont attendues dans les hauts de l'île en fin de matinée.

La couverture nuageuse prend ses aises au fil de la journée et les averses concernent l'ensemble des régions. Elles sont plus ou moins marquées selon les lieux. Le littoral reste gloobalement au sec.

Côté vent, il reste au faible et s'oriente au Sud-Est avec un régime de brises sur le département. Les températures maximales sont conformes aux normales saisonnières : autour de 30 à 32 degrés sur le littoral, 26 degrés dans les cirques et 17 à 18 degrés au Maïdo et au volcan. La mer est peu agitée.