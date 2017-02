François Fillon entame ce dimanche 12 février 2017 son deuxième jour de visite à La Réunion. Ce samedi, le candidat est resté discret : après un timide bain de foule à son arrivée à l'aéroport, le candidat de la droite a ensuite filé en voiture. Mise à part une altercation entre ses partisans et des manifestants anti-corruption à l'Étang-Salé, où il était attendu, la journée s'est déroulée sans événement particulier. Pendant ce temps, selon l'enquête du Journal du Dimanche parue ce dimanche 12 février 2017, le parquet national financier devrait rendre sa décision dans les jours à venir pour l'affaire du #PenelopeGate. François Fillon risque la mise en examen.

Le #PenelopeGate ? Sous le soleil de La Réunion, on en parle pas ou alors sur le bout des lèvres. François Fillon, arrivé sur l'île ce samedi midi, n'a pas (encore?) évoqué le sujet des emplois fictifs. Il est même resté étrangement silencieux. Interrogé par Imaz Press sur ce qu'il va dire aux Réunionnais, le candidat répond sobrement : "Je suis avec eux. Je le dirai le moment venu". Ce fameux moment, ce sera peut-être ce dimanche entre la messe dominicale à Saint-Gilles et un pique-nique partage à Savannah. Attendu pour une visite à la ferme photovoltaïque de l'Étang-Salé après son arrivée, le candidat n'a pas rencontré davantage de partisans sur sa route. Des heurts ont éclaté entre ces derniers et des manifestants anti-corruption venus sur le site avec des pancartes. L'altercation a nécessité l'intervention des gendarmes.

À ses côtés durant ces premiers jours de visite, les élus de la droite locale ne sont pas plus bavards que lui, préférant rappeler que "la justice fait son travail" sans plus défendre leur candidat ni clamer son innocence.

Pendant ce temps, la justice fait effectivement son travail. Selon une enquête du Journal du dimanche, le parquet national financier devrait rendre sa décision sur l'affaire des emplois présumés fictifs de Penlope Fillon dans les prochains jours. Une information judiciaire pourrait être ouverte à l'encontre du candidat de la droite. Pour rappel, François Fillon avait déclaré renoncer à la présidentielle en cas de mise en examen.