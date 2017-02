Voici les titres développés ce lundi :



- "Jusqu'au dernier sou" : le sermon qui rattrape François Fillon

- Les robots nous mettront-ils au chômage ?

- Ça s'est passé un 13 février 2004 : Premier tirage de l'Euro Millions

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Les nuages s'invitent dans la journée

Voici les titres développés ce lundi :



- "Jusqu'au dernier sou" : le sermon qui rattrape François Fillon

- Les robots nous mettront-ils au chômage ?

- Ça s'est passé un 13 février 2004 : Premier tirage de l'Euro Millions

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Les nuages s'invitent dans la journée

"Jusqu'au dernier sou" : le sermon qui rattrape François Fillon

Ce lundi 12 février 2017, François Fillon termine sa visite à La Réunion. Il a pu profiter de son premier bain de foule plus de 24 heures après son arrivée, lors d'un pique-nique de militants à Savannah. Sans plus évoquer le sujet du #PenelopeGate, le candidat a privilégié la discrétion. Mais le sermon dominical l'a quand même rattrapé : hasard du calendrier liturgique ou pas, l'évangile proclamait "Amen, je te le dis, tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou". Pendant ce temps, l'enquête du parquet national financier se poursuit et pourrait se dénouer cette semaine.

Les robots nous mettront-ils au chômage ?

Les robots vont-ils voler nos boulots ? Le débat, récurrent, sur une raréfaction du travail liée à l'accélération des mutations technologiques revient en force dans la campagne présidentielle, sur fond de chômage de masse.

Ça s'est passé un 13 février 2004 : Premier tirage de l'Euro Millions

Création de la Française des Jeux, l'Euro Millions permet aux joueurs de parier depuis l'étranger. Andorre, Monaco, le Royaume-Uni et l'Espagne constituent la manne européenne qui ouvrira ses jeux à l'Irlande, l'Autriche, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et le Liechtenstein au mois d'octobre 2014.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Les nuages s'invitent dans la journée

Ce lundi 13 février 2017, le temps connaît peu de changement par rapport à ce week-end. Si le temps est d'abord clément, des nuages devraient apparaître au fil des heures et entraîner des averses. Elles restent cependant peu importantes.