Arrivé samedi dans l'île, François Fillon entame son troisième et dernier jour de visite à La Réunion, ce lundi 13 février 2017. Il démarre cette journée avec une visite à la mosquée de Saint-Denis. Le candidat enchaînera ensuite les rencontres dans le nord et l'est de l'île, avant de reprendre l'avion, ce soir, à 21 heures.

11h05: François Fillon souhaite une "cohabitation pacifique des religions", à l'image de ce que "La Réunion a réussi".

11h02 : "Je comprends que vous soyez choqué quand on parle de "totalitarisme islamique". On devrait plutôt dire que ce sont des totalitaires qui se réclament de l’islam, qui essayent de s’accaparer l’islam (…) Ils doivent être combattus par la force mais aussi par notre capacité à faire vivre ensemble toutes les religions…" lance François Fillon. "Je ne crois pas que nous ayons besoin d’une organisation du culte musulman en France, qui ait un caractère politique" a-t-il ajouté.

10h55 : François Fillon s'exprime sur la place de l'islam. Il estime que "si l'islam est ici bien vécu, ce n'est pas le cas partout en France", et considère qu'il serait "hypocrite de ne pas le dire".

10h45 : Houssen Amode, président du Conseil régional du culte musulman, regrette les amalgames entre islam et terrorisme, dans son discours. Il rappele que "ce n'est pas parce que l'on s'habille de manière traditionnelle que l'on est intégriste (...)Nous sommes atterrés par l'utilisation du terme islamiste pour désigner un intégriste"(...)"Nous attendons de nos élus politiques un grand sens des responsabilités et de courage, pour promouvoir l'apaisement et la tolérance. Les calculs politiciens sont à déplorer en ce sens" exprime-t-il.

10h35 : Le président de la mosquée de Saint-Denis, Iqbal Ingar, lance "regardez tous ces visages colorés qui sont autour de vous, ils forment une belle mosaïque", faisant écho aux mots de François Fillon, à Poitiers, juste avant sa venue à La Réunion. Le candidat avait déclaré "il n’y a rien de honteux à dire que la France n’est pas un pays mosaïque". Le président de la mosquée a demandé à François Fillon de s'expliquer sur sa vision de l'islam en France, et sur sa pratique.

10h30 : Le président de la mosquée de Saint-Denis, Iqbal Ingar, Houssen Amode, président du Conseil régional du culte musulman, Gilbert Aubry, évêque de La Réunion, ou encore l'évêque de Mossoul sont actuellement au premier étage de la mosquée de Saint-Denis, pour aborder le fait religieux et le vivre ensemble en présence de François Fillon.

10h20 : François Fillon est arrivé à la mosquée de Saint-Denis peu après 10 heures. Il a été accueilli notamment par l'imam de la mosquée, Mohamad Baghatte. Dans sa prise de parole, ce dernier a mis en avant le vivre ensemble réunionnais, et a rappelé que l'islam tel qu'il est vécu à La Réunion est avant tout ouvert, et se pratique en bonne intelligence avec les autres religions.

Après cet accueil, François Fillon s'est dirigé vers l'étage de la mosquée, où il rencontre les représentants du Groupe de dialogue inter-religieux.

10 heures : En attendant l'arrivée de François Fillon, prévue à 10 heures, plusieurs élus sont déjà arrivés à la mosquée de Saint-Denis, à l'instar de Nassimah Dindar, présidente du conseil départemental. Des personnes de toutes confessions sont également venues rencontrer le candidat. C'est cette interculturalité, qu'elle oppose au communautarisme, que Nassimah Dindar souhaite mettre en avant. Interrogée sur les affaires qui fragilisent le candidat, la présidente du conseil départemantal estime que "dans une campagne, il y a du bruit, pour faire mal à l'adversaire" mais assure "qu'il appartient au candidat et à ses soutiens de persuader et de convaincre la population".

Le programme de sa dernière journée de visite

Ce matin, François Fillon démarre sa dernière journée marathon par la visite de la mosquée de Saint-Denis. Il s'entretiendra avec le Groupe de dialogue inter-religieux à proximité de la mosquée, dans rue commerçante. Cette visite se fera notamment en présence de Monseigneur Aubry et du Président de la Mosquée.

François Fillon est ensuite attendu devant la Statue de Roland Garros, où il rencontrera les représentants de l'association Roland Garros au Panthéon, qui milite pour que l'aviateur d’origine réunionnaise entre au Panthéon.

Il se rendra dans l'après-midi à Bras-Panon, où une rencontre est prévue avec la start-up OSCADI puis dans une distillerie de Saint-Benoît, pour parler économie, emploi, développement durable et agriculture. Enfin, le dernier rendez-vous de son programme est prévu au circuit de course Félix GUICHARD, à Sainte-Anne.

François Fillon quittera La Réunion ce soir, à 21 heures.

Le point sur le début de la visite de François Fillon

Pour rappel, ce lundi est le troisième jour de visite du candidat à la présidentielle. Pour l'heure, ni le candidat ni les élus qui l'accompagnent n'ont souhaité s'étendre sur le #PenelopeGate, depuis l'arrivée de Fraçois Fillon, samedi 11 février 2017. À ses côtés durant ces premiers jours de visite, les élus de la droite locale ne sont pas plus bavards que lui, préférant rappeler que "la justice fait son travail" sans plus défendre leur candidat ni clamer son innocence.

Interrogé par Imaz Press sur ce qu'il allait dire aux Réunionnais, dès le début de sa visite, le candidat répond sobrement : "Je suis avec eux. Je le dirai le moment venu". Samedi, lors de visite à la ferme photovoltaïque de l'Étang-Salé après son arrivée, le candidat n'a pas rencontré davantage de partisans sur sa route. Des heurts ont éclaté entre ces derniers et des manifestants anti-corruption venus sur le site avec des pancartes. L'altercation a nécessité l'intervention des gendarmes.

Ce dimanche, il a pu profiter de son premier bain de foule plus de 24 heures après son arrivée, lors d'un pique-nique de militants à Savannah. Cette journée aura été marquée par le sermon dominical : hasard du calendrier liturgique ou pas, l'évangile proclamait "Amen, je te le dis, tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou". François Fillon s'est ensuite rendu à Saint-Pierre, pour un meeting en présence des élus et militants locaux.

Pendant ce temps, l'enquête du parquet national financier se poursuit et pourrait se dénouer cette semaine. Selon le Journal du dimanche, le parquet national financier devrait rendre sa décision sur l'affaire des emplois présumés fictifs de Penlope Fillon dans les prochains jours. Une information judiciaire pourrait être ouverte à l'encontre du candidat de la droite. Pour rappel, François Fillon avait déclaré renoncer à la présidentielle en cas de mise en examen.

