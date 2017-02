Arrivé samedi dans l'île, François Fillon entame son troisième et dernier jour de visite à La Réunion, ce lundi 13 février 2017. Après une messe et un pique-nique dans l'ouest hier, il est attendu ce matin à la mosquée de Saint-Denis. Le candidat enchaînera ensuite les rencontres dans le nord et l'est de l'île, avant de reprendre l'avion, ce soir, à 21 heures.

Ce matin, François Fillon démarre sa dernière journée marathon par la visite de la mosquée de Saint-Denis. Il s'entretiendra avec le Groupe de dialogue inter-religieux à proximité de la mosquée, dans rue commerçante. Cette visite se fera notamment en présence de Monseigneur Aubry et du Président de la Mosquée.

François Fillon est ensuite attendu devant la Statue de Roland Garros, où il rencontrera les représentants de l'association Roland Garros au Panthéon, qui milite pour que l'aviateur d’origine réunionnaise entre au Panthéon.

Il se rendra dans l'après-midi à Bras-Panon, où une rencontre est prévue avec la start-up OSCADI puis dans une distillerie de Saint-Benoît, pour parler économie, emploi, développement durable et agriculture. Enfin, le dernier rendez-vous de son programme est prévu au circuit de course Félix GUICHARD, à Sainte-Anne.

François Fillon quittera La Réunion ce soir, à 21 heures.

