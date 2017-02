Ce lundi 13 février 2017, le temps connaît peu de changement par rapport à ce week-end. Si le temps est d'abord clément, des nuages devraient apparaître au fil des heures et entraîner des averses. Elles restent cependant peu importantes.

Peu de changement par rapport à la veille. Au lever du jour, le temps est clément, notamment sur l'ouest, Mafate et Cilaos. Sur l'Est, de Sainte Suzanne à Saint Philippe les nuages sont un plus nombreux, mais rien de bien conséquent. Au pire une petite averse passagère est à envisager en tout début de matinée.



Au fil des heures, le temps connaît la même évolution que ces derniers jours : les nuages de pente apparaissent et vers la mi-journée, ils envahissent l'intérieur de l'île. Les éclaircies s'effacent dans les cirques, les plaines et sur le volcan. Des averses sont alors attendues même si ces dernières se montrent moins soutenues que celles de la veille.



Sur le littoral, les débordements nuageux s'opèrent en direction du Nord, approximativement du Port à Sainte-Suzanne où des averses sont prévues.



Le vent est faible en général, de dominante Est sur les côtes nord et sud. La mer est belle à peu agitée.