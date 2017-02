Lancé le 14 février 2015 sur internet, le site d'hébergement de vidéos YouTube a été créé par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, trois anciens employés de PayPal, service de paiement en ligne. Visité par 350 millions d'internautes chaque mois, le site, rapidement devenu leader, a été racheté par Google pour 1,65 millards de dollars, en 2006.

À ce jour, la chaîne Youtube comptant le plus d'abonnés est celle de PewDiePie (plus de 50 millions en décembre 2016) et la vidéo la plus vue est Gangnam Style de Psy, postée en 2012, avec un total de plus de 2,7 milliards de consultations.

En 2016, le site américain était disponible dans 79 pays du monde et en 76 langues couvrant 95 % de la population internet mondiale.

