Voici les titres développés ce mardi :



- François Fillon à La Réunion : qu'en reste-t-il...

- Thaitainium met La Réunion en l'air dans son dernier clip

- La tempête tropicale modérée Dineo rôde au large de Madagascar

- Ça s'est passé un 14 février - 2005 - YouTube est né

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Journée couverte et légèrement arrosée

François Fillon à La Réunion : qu'en reste-t-il...

François Fillon a quitté La Réunion ce lundi 13 février 2017, à 21 heures, au terme d'une visite de trois jours au cours de laquelle il a tenté de rassembler ses soutiens, en plein PenelopeGate. Retour sur les rendez-vous et les déclarations qui ont marqué ce déplacement.

Thaitainium met La Réunion en l'air dans son dernier clip

Le pont de la rivière de l'est, la plaine des sables ou encore l'église de Sainte-Anne. Tous ces paysages ont servi de décor au dernier clip du groupe thaïlandais Thaïtanium. Les stars du gangsta rap à la Thaïlandaise ont pu tourner ces images lors de leur passage au festival Kaloo Bang, en septembre dernier. Ces jeunes artistes, peu connus en France, ont pourtant assuré les premières parties de 50 Cent et Snoop Dog, et ont déjà 5 albums à leur actif, depuis la formation du groupe en 2000.

La tempête tropicale modérée Dineo rôde au large de Madagascar

Baptisée ce lundi 13 février 2017, la tempête tropicale modérée Dineo se trouvait ce mardi à 4 heures à 1645 km à l'ouest de La Réunion (21.5 sud et 39.4 est). Elle se déplace vers l'ouest à 4 km/h. Le système a pris naissance dans le canal du Mozambique au large des côtes sud-ouest de Madagascar. La grande île ne devrait cependant pas être inquiétée. Selon Météo France, Dineo devrait continuer de faire route à l'ouest et se diriger vers la côte sud-est de l'Afrique.

Ça s'est passé un 14 février - 2005 - YouTube est né

Lancé le 14 février 2015 sur internet, le site d'hébergement de vidéos YouTube a été créé par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, trois anciens employés de PayPal, service de paiement en ligne. Visité par 350 millions d'internautes chaque mois, le site, rapidement devenu leader, a été racheté par Google pour 1,65 millards de dollars, en 2006.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Journée couverte et légèrement arrosée

La Réunion est dans la grisaille ce mardi matin, si l'on en croît les prévisions de Météo-France. Les nuages, très rapidement épais et plutôt bas, laissent tomber quelques averses sur les hauteurs. Les températures restent de saison et plutôt chaudes, allant jusqu'à 32 degrés.