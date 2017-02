En 2012, le complexe industrialo-portuaire de La Réunion a génère directement 4 330 emplois. La moitié des emplois se concentrent dans des activités maritimes. En particulier, près de 1 000 salariés sont mobilisés pour le débarquement, le transbordement et la gestion du transport de la marchandise, indique l'Insee ce mardi 14 février 2017. Nous publions ci-après le communiqué de l'institut de la statistique

L"e port de La Réunion génère 2 % de l'emploi total et 7 % de la valeur- ajoutée de l’île. Les deux tiers de la valeur ajoutée créée proviennent des activités industrielles et de services non maritimes, qui représentent à peine la moitié des emplois du complexe portuaire. La richesse dégagée est portée par le commerce (155 millions d’euros de valeur ajoutée), notamment le commerce de gros de combustibles. Un salarié du complexe industrialo-portuaire crée en moyenne 129 000 euros de valeur ajoutée.

La forte productivité des entreprises est liée aux secteurs du commerce et de la pêche. Ces entreprises présentent également un taux de valeur ajoutée supérieur aux entreprises françaises dans la plupart des secteurs. Elles génèrent en moyenne 21 euros de valeur ajoutée lorsqu’elles vendent 100 euros de biens et services. Si les entreprises du complexe industrialo-portuaire sont très concentrées géographiquement, les lieux de résidence des salariés de ces entreprises sont beaucoup plus dispersés et l'influence du port s'étend sur toute l'île. La consommation des salariés de ces entreprises et de leurs familles génère ainsi 900 emplois induits".

Pour rappel

Port Réunion est géré depuis 2013 par le Grand Port Maritime de La Réunion, qui est un établissement public de l’État. Port Réunion est le premier port de l’outre-mer français et le quatrième port national pour les conteneurs.

Poumon économique de l’île, le port traite 99 % des marchandises entrant et sortant de La Réunion. La desserte de Port Réunion est assurée par des lignes hebdomadaires directes avec les principaux centres de production mondiaux d’Europe, d’Asie et d’Afrique.