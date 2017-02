Le pont de la rivière de l'est, la plaine des sables ou encore l'église de Sainte-Anne. Tous ces paysages ont servi de décor au dernier clip du groupe thaïlandais Thaïtanium. Les stars du gangsta rap à la Thaïlandaise ont pu tourner ces images lors de leur passage au festival Kaloo Bang, en septembre dernier. Ces jeunes artistes, peu connus en France, ont pourtant assuré les premières parties de 50 Cent et Snoop Dog, et ont déjà 5 albums à leur actif, depuis la formation du groupe en 2000.

Le pont de la rivière de l'est, la plaine des sables ou encore l'église de Sainte-Anne. Tous ces paysages ont servi de décor au dernier clip du groupe thaïlandais Thaïtanium. Les stars du gangsta rap à la Thaïlandaise ont pu tourner ces images lors de leur passage au festival Kaloo Bang, en septembre dernier. Ces jeunes artistes, peu connus en France, ont pourtant assuré les premières parties de 50 Cent et Snoop Dog, et ont déjà 5 albums à leur actif, depuis la formation du groupe en 2000.

Mis en ligne le 27 janvier dernier, le clip a déjà été visionné plus de 500 000 fois sur Youtube et près de 400 000 fois sur la page Facebook du groupe.

Et pour découvrir les coulisses du tournage, c'est par là =>

ch/www.ipreunion.com