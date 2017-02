La Réunion est dans la grisaille ce mardi matin, si l'on en croît les prévisions de Météo-France. Les nuages, très rapidement épais et plutôt bas, laissent tomber quelques averses sur les hauteurs. Les températures restent de saison et plutôt chaudes, allant jusqu'à 32 degrés. Ci-après, le bulletin complet.

C'est sous un ciel voilé que La Réunion se réveille. Un épais voile de cirrus (nuages de haute altitude) masque le ciel durant toute la journée. A cela s'ajoute des nuages de basse altitude, sous la forme d'entrée maritimes, qui abordent la façade Est de l'île en tout début de matinée, puis s'évacuent rapidement.

Au fur et à mesure, des nuages se développent à mi-pente. Les cirques, les sommets et les plages se contentent des cirrus.

A la mi-journée, les nuages de basse altitudes ont gagné l'ensemble du territoire et sont porteurs de rares averses, notamment dans les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest. Au fil des échéances, la couverture nuageuse se densifie et les pluies s'intensifient. Des averses sont attendues en baie de Saint-Paul et la Possession, sur le Maïdo, les hauts de Saint-Gilles, le Grand Bénare, Takamaka et les flancs Nord du volcan.

Les alizés de secteur Est se renforcent par rapport à la veille. Des rafales de l'ordre de 35 à 45 km/h soufflent du côté du Sud Sauvage et vers Sainte-Marie.

Les températures sont proches des normales de saison (légèrement supérieures), comprises entre 29 et 32°C sur le littoral, 19 au Pas de Bellecombe, 27 à Takamaka, 26 à Cilaos et Salazie et 17°C au Maïdo.

La mer est agitée de la Pointe au Sel à Sainte-Rose, et peu agitée ailleurs.