Baptisée ce lundi 13 février 2017, la tempête tropicale modérée Dineo se trouvait ce mardi à 4 heures à 1645 km à l'ouest de La Réunion (21.5 sud et 39.4 est). Elle se déplace vers l'ouest à 4 km/h. Le système a pris naissance dans le canal du Mozambique au large des côtes sud-ouest de Madagascar. La grande île ne devrait cependant pas être inquiétée. Selon Météo France, Dineo devrait continuer de faire route à l'ouest et se diriger vers la côte sud-est de l'Afrique. Le phénomène se sera alors renforcé et aura atteint le stade de cyclone. Il devrait de nouveau s'affaiblir lors de son arrivée sur terre. La Réunion n'est nullement menacée (Photo www.mtotec.com)

