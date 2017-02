Voici les titres développés ce mercredi :



Voici les titres développés ce mercredi :



- La Réunion est la 6e région la plus corrompue de France d'après une carte participative de Transparency International

- Fillon droit dans ses bottes face à une nouvelle fronde à droite

- Le PSG magistral face au FC Barcelone. L'équipe a illuminé le Parc des Princes en écrasant le Barça (4-0)

- "Zéro pesticide: c'est mille fois mieux pour ma santé et pour notre planète"

- Ça s'est passé un 15 février - 2015 - Hommage à Talon Bishop, happée par un requin à l'Etang-Salé

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Nuages et averses anecdotiques

La Réunion est la 6e région la plus corrompue de France d'après une carte participative de Transparency International

La Réunion se classe sixième dans le palmarès des régions les plus corrompues de France, selon un travail de cartographie réalisé par Transparency France. Depuis deux ans, des bénévoles de l'association alimentent la seule base de données publiques des condamnations pour corruption et manquements à la probité en France. Non exhaustive et sans cesse alimentée, cette carte participative répertorie pour l'heure 24 condamnations à La Réunion, ce qui place l'île dans le haut du classement des régions plus corrompues de France, avec plusieurs autres régions ultra-marines.

Fillon droit dans ses bottes face à une nouvelle fronde à droite

Sitôt rentré de La Réunion, François Fillon est venu mardi à l'Assemblée tenter d'éteindre une nouvelle fronde à droite, excluant toujours son retrait de la présidentielle, "qui créerait une crise majeure" d'autant qu'à ses yeux il n'y a pas de "solution alternative".

Le PSG magistral face au FC Barcelone. L'équipe a illuminé le Parc des Princes en écrasant le Barça (4-0)

Le Paris SG a frappé fort en surclassant le FC Barcelone de Lionel Messi 4-0 mardi soir au Parc des Princes, en 8e de finale aller de Ligue des champions. Les Parisiens se sont imposés grâce à un doublé d'Angel Di Maria (18e, 55e) et des buts de Julian Draxler (40e) et Edinson Cavani (71e). Ils sont dans une position extrêmement favorable avant le match retour le 8 mars 2017 à Barcelone.

"Zéro pesticide: c'est mille fois mieux pour ma santé et pour notre planète"

Restrictions sur le Bisphénol A, les néonicotinoïdes, les épandages, information du public: la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, renforce l'arsenal contre l'usage des produits chimiques, avec plusieurs initiatives présentées mardi pour éliminer peu à peu ces produits. Avec la campagne "Zéro pesticide: c'est mille fois mieux pour ma santé et pour notre planète", la ministre espère élargir "la prise de conscience" déjà existante.

Ça s'est passé un 15 février - 2015 - Hommage à Talon Bishop, happée par un requin à l'Etang-Salé

Après le décès de la jeune femme de 22 ans, décédée après avoir été attaquée par un requin à l'Etang-Salé, l'heure est à l'hommage. Hommages qui ne cesseront de s'enchaîner plusieurs semaines après le drame, en mémoire des victimes des attaques de squale.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Nuages et averses anecdotiques

Le temps, certes mitigé, devrait tout de même s'arranger au fil des heures, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour cette journée du 15 février 2017. En effet, des nuages bas persistent dans la matinée mais s'estompent au profit de belles éclaircies. Les températures restent chaudes atteignant 32 degrés sur la côte Ouest et 26 dans les cirques. Ci-après, le bulletin complet.