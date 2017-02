Le temps, certes mitigé, devrait tout de même s'arranger au fil des heures, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour cette journée du 15 février 2017. En effet, des nuages bas persistent dans la matinée mais s'estompent au profit de belles éclaircies. Les températures restent chaudes atteignant 32 degrés sur la côte Ouest et 26 dans les cirques. Ci-après, le bulletin complet.

Tout au long de la journée, des nuages hauts dans le ciel recouvrent la voute céleste.



Au petit matin, les nuages bas se cantonnent au littoral Nord-Est et à l'extrême Est, du pied Est du Volcan, jusqu'à Sainte-Rose et Saint-Benoit, et une partie des contreforts avoisinants. Les averses y restent rares et très anecdotiques.



En cours de matinée, les nuages gagnent les hauteurs et recouvrent le relief, qui toutefois, bénéficie de temps à autres, de belles trouées de ciel.



Les cirques et le Volcan, restent en général, à l'écart des nuages, et profitent d'un bon ensoleillement; ensoleillement malheureusement terni par la présence de nuages élevés.



Hormis du Port, de la Possession jusqu'à l'Ouest de Saint-Denis, ou des nuages issus du relief débordent et donnent de temps à autres quelques gouttes de pluie sur cette partie du littoral, l'autre grande partie de la façade côtière, ainsi que ses contreforts attenants, profitent d'une journée agréable ou les nuages bas restent, en général, à l'écart.



En soirée, ça s'arrange, les nuages hauts dans le ciel disparaissent, tandis que les nuages bas, s'estompent et s'évanouissent, excepté sur l'extrême Est, le long de la Cote Sauvage jusqu'à Sainte-Rose, ou la présence de nuages bas marqueurs d'entrées d'air maritime, reste prégnante.



Les températures Maximales, sont proches des normales saisonnières. Elles avoisinent 28 et 30°C sur le littoral Est, 30 à 32°C sur la côte Ouest, 19°C dans la Plaine des Palmistes, 26°C dans les Cirques.



Le vent de secteur Est est faible à modéré. La mer est peu agitée à agitée.