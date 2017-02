Ce 14 février 2017, l'ex DGS de l'Étang-Salé a porté plainte contre Jean-Claude Lacouture, le maire de la commune pour harcèlement moral. Une décision motivée par l'intervention de policiers de la commune du sud à son domicile, situé à Saint-Leu, et par des insultes qui auraient été proférées à son encontre en public.

Et une de plus ! À la liste des plaintes déjà portées contre le maire de l'Étang-Salé, vient s'ajouter celle de son ex DGS, Dominique D'Eurveilher. Ce dernier, remercié il y a déjà quelques mois, a porté plainte contre Jean-Claude Lacouture pour harcèlement moral.

Ce 14 février, il avait déjà été entendu par les gendarmes dans le cadre d'un signalement auprès du procureur. L'ancien DGS s'était en effet étonné de l'intervention des policiers de l'Étang-Salé à son domicile situé à Saint-Leu. Qualifiant cet événement "d'infraction au code de déontologie" et prenant en compte des insultes qui auraient été proférées à son encontre en public, il a décidé de porter plainte.